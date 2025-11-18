Life & fame

Η Μαράια Κάρεϊ απέδειξε για άλλη µια φορά τον τίτλο της ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων», καθώς το θρυλικό «All I Want for Christmas Is You», επέστρεψε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στο Billboard Hot 100. Το διάσηµο τραγούδι βρέθηκε στην 31η θέση στο chart της 15ης Νοεµβρίου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επανείσοδός του οφείλεται εν µέρει στην έντονη δραστηριότητα που καταγράφηκε ήδη από το Halloween, καθώς η περίοδος µέτρησης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα κατέγραψε στις ΗΠΑ, 9,9 εκατοµµύρια streams, 942.000 ραδιοφωνικές µεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεµβρίου, σύµφωνα µε τη Luminate.

Η βραβευµένη µε Όσκαρ Σούζαν Σάραντον και ο Σκοτ Ίστγουντ εντάχθηκαν στο καστ του υπερφυσικού θρίλερ «Unmerciful Good Fortune» µε την Ροζάριο Ντόσον να έχει αναλάβει τόσο τον πρωταγωνιστικό ρόλο όσο και την παραγωγή.

Βασισµένο στο οµώνυµο έργο του βραβευµένου θεατρικού συγγραφέα Έντουιν Σάντσες το φιλµ αποτελεί το µεγάλου µήκους σκηνοθετικό ντεµπούτο της βετεράνου µοντέρ Τίρσα Χάκσο η οποία υπογράφει και το σενάριο.

Η Ντόσον υποδύεται τη Maritza Cruz, «µια επιτυχηµένη δικηγόρο, η οποία µπλέκεται σε µια υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων και αφορά τη Fatima, µια νεαρή σερβιτόρα που κατηγορείται για τον θάνατο 28 ανθρώπων.

Συχνά υποψήφιος αλλά ποτέ βραβευµένος, ο Αµερικανός ηθοποιός Τοµ Κρουζ έλαβε ένα «τιµητικό Όσκαρ» την Κυριακή το βράδυ, το πρώτο χρυσό αγαλµατίδιο της λαµπρής καριέρας του, ενώπιον της ελίτ του Χόλιγουντ στην τελετή απονοµής των 16ων ετήσιων βραβείων Governors Awards, που απονέµει η Ακαδηµία Κινηµατογραφικών Τεχνών και Επιστηµών σε προσωπικότητες και επαγγελµατίες για τη συνολική και διαρκή προσφορά τους στον κινηµατογράφο. Υπό τους ήχους του διάσηµου soundtrack από την ταινία «Επικίνδυνες Αποστολές», την εµβληµατική σειρά ταινιών στην καριέρα του 63χρονου ηθοποιού, ο Κρουζ ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre του Χόλιγουντ υπό το θερµό χειροκρότηµα των συναδέλφων του.