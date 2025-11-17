Life & fame

Έχοντας γίνει µόδα παγκοσµίως, τα κουκλάκια Labubu αναµένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του περιοδικού Hollywood Reporter.

Τις προηγούµενες ηµέρες, η Sony Pictures έκλεισε συµφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισµένης στα τερατάκια µε τα µεγάλα δόντια, αναφέρει το δηµοσίευµα. Μέχρι στιγµής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουµένων σχεδίων ή θα περιλαµβάνει ηθοποιούς.

Η Sony Pictures δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.

Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν µόδα φέτος. ∆ιάσηµοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήµατος Blackpink, έχουν κάνει δηµόσιες εµφανίσεις µε Labubu.

Ο θρυλικός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ ο οποίος θεωρείται φαβορί για να διεκδικήσει υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, θα τιµηθεί στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σάντα Μπάρµπαρα (SBIFF).

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές του Φεστιβάλ, ο σταρ θα λάβει το βραβείο Montecito κατά τη διάρκεια της 41ης διοργάνωσής του, στις 11 Φεβρουαρίου. Η λαµπερή εκδήλωση αναµένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό «βήµα» για την προώθηση της υποψηφιότητάς του. Σηµειώνεται ότι στην ταινία του Γιοακίµ Τρίερ, «Sentimental Value», ο Σκάρσγκαρντ υποδύεται τον Gustav Borg έναν κάποτε διάσηµο αλλά πλέον απόµακρο σκηνοθέτη που ελπίζει να επανασυνδεθεί µε τις κόρες του, ενώ προσπαθεί να ανακτήσει τη φήµη του.

Με στόχο να «σπάει» πάντα τους κινηµατογραφικούς κανόνες του µάρκετινγκ η Disney πριν από λίγα 24ωρα κυκλοφόρησε τα πρώτα teasers για δύο από τις πολυαναµενόµενες παραγωγές του καλοκαιριού του 2026: του σίκουελ «The Devil Wears Prada 2» (20th Century Studios) και του «Toy Story 5» (Pixar). Mέσα στις πρώτες 24 ώρες τα δύο βίντεο εκτοξεύτηκαν στα ύψη των προβολών.

Και συγκεκριµένα η επιστροφή των Μέριλ Στριπ , Αν Χάθαγουεϊ , Έµιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι στο σίκουελ του «Devil Wears Prada» σηµείωσε 185 εκατοµµύρια προβολές κατά την πρώτη ηµέρα κυκλοφορίας γεγονός που το καθιστά το δεύτερο πιο δηµοφιλές τρέιλερ από την αρχή του έτους µετά το «Fantastic Four: First Family» που έφτασε τις 202 εκατοµµύρια προβολές στις πρώτες 24 ώρες.