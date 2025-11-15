Life & fame

Ο θρυλικός frontman των Megadeth, Dave Mustaine, αποκάλυψε πως η αποχαιρετιστήρια περιοδεία της εµβληµατικής µπάντας ενδέχεται να διαρκέσει… έως και πέντε χρόνια. Ο Mustaine εξήγησε πως, παρότι το συγκρότηµα έχει ήδη ανακοινώσει το τέλος της πορείας του, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα αποχωρήσουν άµεσα από τις σκηνές. «Μιλάµε για περιοδεία που µπορεί να κρατήσει άλλα τρία έως πέντε χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας µε χιούµορ: «Αν κρατήσει τόσο, θα φτάσω σε γενέθλια που δεν θέλω καν να σκέφτοµαι».

∆ιάσηµοι αστέρες της µουσικής, µεταξύ αυτών η Dua Lipa και τα συγκροτήµατα Coldplay και Radiohead κάλεσαν σήµερα σε µια ανοικτή επιστολή την κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρµερ να εισαγάγει ένα πλαφόν στις τιµές των εισιτηρίων στις συναυλίες, τα οποία προσφέρονται σε µεταπώληση στις διαδικτυακές πλατφόρµες. «Εδώ και πολύ καιρό, ορισµένες πλατφόρµες επιτρέπουν σε µεταπωλητές να αγοράζουν µαζικά εισιτήρια κατόπιν να τα πωλούν σε εξωφρενικές τιµές», γράφουν οι καλλιτέχνες, που ενώνουν τις δυνάµεις τους µε καταναλωτικές οργανώσεις και ενώσεις του κλάδου του ζωντανού θεάµατος.

Ο Σαµ Φέντερ δώρισε το χρηµατικό έπαθλο που συνοδεύει το βραβείο Mercury που κέρδισε σε οργάνωση που δραστηριοποιείται για την προστασία και τη βελτίωση συναυλιακών χώρων στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ο τραγουδιστής έκανε δωρεά ύψους 25.000 αγγλικών λιρών στην οργάνωση Music Venue Trust σε ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου που έπαιξαν µικροί συναυλιακοί χώροι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Ο Σαµ Φέντερ δήλωσε: «∆εν θα έκανα αυτό που κάνω σήµερα αν δεν έδινα συναυλίες στη βορειοανατολική Αγγλία και όχι µόνο, όταν ξεκινούσα» ανέφερε.

Ο Αµερικανός ηθοποιός Τσάντγουικ Μπόουζµαν θα τιµηθεί µε αστέρι στη Λεωφόρο της ∆όξας στο Χόλιγουντ πέντε χρόνια µετά τον θάνατό του. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Black Panther» πέθανε σε ηλικία 43 ετών τον Αύγουστο του 2020, τέσσερα χρόνια αφότου διαγνώστηκε µε καρκίνο του παχέος εντέρου.