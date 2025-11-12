Life & fame

Η Πάρις Τζάκσον µίλησε ανοιχτά για το παρελθόν της µε τα ναρκωτικά, αποκαλύπτοντας σε βίντεο στο TikTok ότι έχει διάτρηση στο διάφραγµα της µύτης της, συνέπεια της χρήσης ουσιών. Η 27χρονη έδειξε τη ζηµιά µε το φως του κινητού της, εξηγώντας ότι ακούγεται σφυριχτός ήχος όταν αναπνέει και προειδοποίησε τους θαυµαστές της: «Μην κάνετε χρήση ναρκωτικών, κατέστρεψαν τη ζωή µου». Αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να υποβληθεί σε πλαστική για να διορθώσει τη διάτρηση στο διάφραγµα, καθώς είναι έξι χρόνια νηφάλια και δεν θέλει να πάρει φάρµακα µετά την επέµβαση. Ζει µε το πρόβληµα από τα 20 της, ενώ αστειεύτηκε ότι θα µπορούσε να περάσει ένα µακαρόνι από τη µύτη της.

Ο Ράσελ Κρόου διευκρινίζει τη διαφορά ηλικίας µεταξύ του ιδίου και της φίλης Μπρίτνεϊ Θέριοτ. Στο X αποκάλυψε ότι η διαφορά ηλικίας τους είναι µόλις 18 χρόνια, και όχι 30 χρόνια όπως πολλοί πίστευαν. «Το έχω διευκρινίσει πολλές φορές, αλλά µερικοί προτιµούν τη µυθοπλασία. Είναι πολύ αγενές να το κάνουν αυτό. Ωστόσο, η υπέροχη Britney είναι 42 ετών. Εγώ είµαι 61». Οι θαυµαστές υποθέτουν ότι ο Ράσελ έκανε πρόταση γάµου στην Μπρίτνεϊ όταν την είδαν το καλοκαίρι µε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων στο χέρι της. Ωστόσο ο Ράσελ δήλωσε σε συνέντευξή ότι δεν σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί: «Η ζωή µου είναι χαρούµενη και ευτυχισµένη, γιατί να την καταστρέψω µε έναν γάµο; ∆εν θα ξαναπαντρευτώ. Το να το κάνεις µια φορά είναι ωραίο, αλλά δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ… Ξέρω πώς µπορεί να πάει και πού µπορεί να καταλήξει. Οπότε δεν χρειάζεται να πάω σε αυτό το σηµείο».

Το εµβληµατικό µαύρο καπέλο που φόρεσε η Μάργκαρετ Χάµιλτον στην ταινία «Ο Μάγος του Όζ» (1939) αναµένεται να ξεπεράσει τα 3 εκατοµµύρια δολάρια, σε µια εποχή όπου η «Μάγισσα» επιστρέφει δυναµικά στη µεγάλη οθόνη. Το αυθεντικό καπέλο θα δηµοπρατηθεί στις 9 ∆εκεµβρίου από τον οίκο Heritage Auctions, ο οποίος πέρυσι είχε πουλήσει τα θρυλικά ρουµπινένια παπούτσια της Ντόροθι για 28 εκατοµµύρια δολάρια. Το καπέλο είχε πουληθεί τελευταία φορά το 2024 έναντι 2,93 εκατοµµυρίων δολαρίων, αλλά οι ειδικοί εκτιµούν πως η φετινή τιµή του θα ξεπεράσει κάθε προηγούµενο.