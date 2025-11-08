Life & fame

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε συγγνώµη από τον Καναδά, επειδή φόρεσε καπέλο των L.A. Dodgers ενώ παρακολουθούσε τον 4ο αγώνα του World Series στο Dodger Stadium µαζί µε τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ. ∆έχθηκε κριτικές από οπαδούς, καθώς αντί να υποστηρίξει την οµάδα του Καναδά, Toronto Blue Jays, υποστήριξε µια οµάδα από τη νέα του έδρα στην Καλιφόρνια. Ο Χάρι τοποθετήθηκε, λέγοντας: «Λοιπόν, πρώτον, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη από τον Καναδά που το φόρεσα. ∆εύτερον, ήµουν υπό πίεση. ∆εν είχα και πολλές επιλογές. Με είχε προσκαλέσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης στο box ή στο dugout των L.A. Dodgers. Έτσι, έκανα αυτό που θεωρούσα ευγενικό».

Ο ∆ιευθυντής του διαγωνισµού οµορφιάς Μις Υφήλιος προσέβαλε την εκπρόσωπο του Μεξικό, επειδή δεν δηµοσίευσε διαφηµιστικό περιεχόµενο. Σε µία τελετή πριν την εκδήλωση, την αποκάλεσε «χαζή», κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσους την υποστήριζαν. Η Μις Μεξικό αποχώρησε από την αίθουσα, ενώ αρκετές διαγωνιζόµενες την ακολούθησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης. Ο πρόεδρος των καλλιστείων ζήτησε δηµόσια συγγνώµη για τη συµπεριφορά του και επανέλαβε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

Η Αµερικανίδα ηθοποιός του “Twilight” και σκηνοθέτρια Κρίστεν Στιούαρτ κατακεραύνωσε τη βιοµηχανία του θεάµατος για τη συνεχιζόµενη ανισότητα. Σε εκδήλωση της Ακαδηµίας Κινηµατογράφου στο Λος Άντζελες, η Στιούαρτ δήλωσε «εξοργισµένη» για το γεγονός ότι η πρόοδος των γυναικών δηµιουργών στο Χόλιγουντ φαίνεται να έχει κάνει βήµατα πίσω µετά τη σύντοµη άνθηση της εποχής του κινήµατος #MeToo. Η ηθοποιός έκλεισε την οµιλία της καλώντας τις γυναίκες δηµιουργούς να πάψουν να φοβούνται.

O Πολ ΜακΚάρτνεϊ προέτρεψε τους διοργανωτές της COP30 να προσφέρουν χορτοφαγικά γεύµατα, υποστηρίζοντας ότι το σερβίρισµα κρέατος σε µια Σύνοδο Κορυφής για το Κλίµα είναι «σαν να µοιράζεις τσιγάρα σε ένα συνέδριο πρόληψης του καρκίνου». Ο θρύλος των Beatles είναι µακροχρόνιος ακτιβιστής υπέρ της χορτοφαγίας και της προστασίας των δικαιωµάτων των ζώων.