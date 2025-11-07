Life & fame

Η Σερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Γκέιλ Κινγκ µίλησε για τη σχέση της µε τον Αλεξάντερ Έντουαρντς και εξέφρασε τα αισθήµατά της για το πέρασµα του χρόνου. Στην ερώτηση της παρουσιάστριας αν έχει πρόβληµα µε το γήρας, απάντησε «Ναι, το µισώ! Είµαι 10 χρόνια µεγαλύτερη από εσένα». Στη συνέχεια, η Κινγκ επισήµανε ότι είναι «σοφότερες» και «πιο έµπειρες», αλλά η τραγουδίστρια µε σχολίασε: «Ω, είµαι ηλίθια. ∆εν είµαι πιο σοφή». Η Σερ αναφέρθηκε και στη σχέση της µε τον Αλεξάντερ Έντουαρντς, εξηγώντας ότι η διαφορά ηλικίας των 40 ετών δεν αποτελεί εµπόδιο, ενώ το µυστικό της σχέσης τους είναι ότι γελάνε συνέχεια. Τέλος για τα επικριτικά σχόλια που δέχονται τοποθετήθηκε λέγοντας: «Ό,τι να ΄ναι. ∆εν ζουν τη ζωή µου. Κανείς δεν ξέρει τι συµβαίνει ανάµεσά µας, περνάµε υπέροχα».

Η Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγµατοποίησε επίσκεψη-έκπληξη στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία. Η ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, µεταξύ άλλων ένα µαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκοµείο σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς µήνες το 2022. Ένας τοπικός αξιωµατούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δηµοσίευσε στο Facebook µία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο µε ουκρανικά διακριτικά, ωστόσο ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση επικοινώνησαν αυτήν την επίσκεψη.

Το Βρετανικό Συµβούλιο Μόδας έσπασε την παράδοση και ανακοίνωσε στο Ίνσταγκραµ, ένα µήνα πριν την επίσηµη εκδήλωση, τη νικήτρια του βραβείου «Μοντέλο της Χρονιάς». Η Σουδανοαµερικανίδα καλλονή Άνοκ Γιάι είναι η νικήτρια και όπως δήλωσε «Είναι µεγάλη τιµή να ανακηρυχτώ «Μοντέλο της Χρονιάς. Το ταξίδι µου – από την Αίγυπτο στο Νότιο Σουδάν και στις ΗΠΑ – είναι µία ιστορία ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης. Αυτή η αναγνώριση είναι για όλους όσους έχουν δει τη δική τους ιστορία µέσα από τη δική µου. Σας ευχαριστώ που µας τιµάτε».