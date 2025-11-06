menu
Η Κιµ Καρντάσιαν ξέσπασε κατά του ChatGPT για την αποτυχία της στις νοµικές εξετάσεις. Η τηλεπερσόνα χρησιµοποίησε την τεχνητή νοηµοσύνη για να τη βοηθήσει στις νοµικές σπουδές της, αλλά τελικά τη… σαµπόταρε. Σε βίντεο µε ανιχνευτή ψεύδους, η Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι το ChatGPT την έχει οδηγήσει σε λάθος απαντήσεις και αποτυχίες, τονίζοντας ότι δεν είναι αξιόπιστος σύµµαχος. «Είναι πάντα λάθος. Μ’ έχει κάνει να αποτυγχάνω συνέχεια στις εξετάσεις. Και µετά του φωνάζω: “Με εξαπάτησες, γιατί το έκανες αυτό;”» δήλωσε η Καρντάσιαν, ενώ παρά τις απογοητεύσεις της αποκάλυψε ότι συχνά «µιλάει» στο chatbot σαν να είναι άνθρωπος και εκείνο της δίνει απαντήσεις που µοιάζουν µε life coaching.

Ιδιοκτήτες αγροκτήµατος στη Βρετανία τίµησαν τον Όζι Όσµπορν και κατέρριψαν παγκόσµιο ρεκόρ Γκίνες µε ένα τεράστιο µωσαϊκό από κολοκύθες που σχηµατίζουν την εικόνα του. Στο αγρόκτηµα στο Σαουθάµπτον της Αγγλίας, τοποθετήθηκαν εκατοντάδες κολοκύθες και σχηµατίστηκε εικόνα του Πρίγκιπα του Σκότους, έκτασης πάνω από 200 τ.µ. Τα αποκαλυπτήρια του µωσαϊκού έγιναν σε τελετή στην οποία παρευρέθηκαν η σύζυγος του Όσµπορν, Σάρον και η κόρη του Κέλι.

Η ηθοποιός και µοντέλο Ντρι Χέµινγουεϊ πρόκειται να αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή µιας νέας ταινίας για τον θρυλικό προπάππου της, Έρνεστ Χέµινγουεϊ. Το «Hemingway Files» θα ακολουθεί τα τελευταία χρόνια του συγγραφέα, καθώς οι στενότεροι φίλοι του, Α.Ε. Χότσνερ και Ντιουκ ΜακΜάλεν τον βοηθούν να ξεπεράσει τις βαθύτερες ψυχικές του δυσκολίες, την τεταµένη σχέση του µε την τρανς κόρη του, Γκλόρια Χέµινγουεϊ, και την αυξανόµενη παράνοια που περιβάλλει την πεποίθησή του ότι το FBI τον παρακολουθούσε.

