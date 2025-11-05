Life & fame

menu
Το διάσηµο ζευγάρι A $ AP Rocky και Ριάνα πρόσθεσε ένα ακόµη βραβείο µόδας στη συλλογή του, καθώς ο ράπερ τιµήθηκε µε το βραβείο Fashion Icon από το Συµβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αµερικής. Ο A $ AP Rocky, γνωστός για το τολµηρό και επιδραστικό του στυλ, προστίθεται πλέον στη λίστα των βραβευµένων, στην οποία φιγουράρει και η σύντροφός του, η οποία είχε λάβει την ίδια τιµητική διάκριση το 2014. Έτσι, γίνονται το πρώτο ζευγάρι που κατέχει αµφότεροι το συγκεκριµένο βραβείο.

Η Μίλι Μπόµπι Μπράουν υπέβαλε επίσηµη καταγγελία εναντίον του Ντέιβιντ Χάρµπορ πριν βρεθούν ξανά στα γυρίσµατα της πέµπτης και τελευταίας σεζόν του “Stranger Things”. Σύµφωνα µε πηγές, η ηθοποιός υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισµό, ενώ η εσωτερική έρευνα από το Netflix διήρκησε µήνες. Επίσης, η ίδια πηγή σηµείωσε ότι οι καταγγελίες της Μπράουν δεν περιελάµβαναν στοιχεία σεξουαλικής παρενόχλησης, ωστόσο η ηθοποιός είχε έναν εκπρόσωπό της παρόντα στο πλατό καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισµάτων της πέµπτης σεζόν, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2024.

Η Μαράια Κάρεϊ, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», τήρησε και φέτος την ετήσια παράδοσή της, κυκλοφορώντας το πολυαναµενόµενο βίντεο που ξεκινά επίσηµα την αντίστροφη µέτρηση της εορταστικής περιόδου. Το φετινό κλιπ παρουσιάζει την καλλιτέχνιδα να ενώνει τις δυνάµεις της µε τον κωµικό και ηθοποιό Μπίλι Άιχνερ, σε συνεργασία µε διάσηµο µπραντ καλλυντικών. Το βίντεο ξεκινά µε την Κάρεϊ ντυµένη σαν άγγελος να δηλώνει ότι «το Halloween ήταν υπέροχο… αλλά τώρα ήρθε η ώρα». Ωστόσο η στιγµή διακόπτεται όταν ανακαλύπτει ότι λείπουν τα αγαπηµένα της προϊόντα οµορφιάς. «Πείτε µου, ποιος είναι ο κλέφτης;» ρωτάει η διάσηµη τραγουδίστρια µε τον Άιχνερ ντυµένο ως «ξωτικό» και κρατώντας το σάκο µε τα καλλυντικά να της απαντά: «Κακά µαντάτα, Μαράια Κάρεϊ…».

Ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο σταρ του “Wicked” είναι ο «Πιο Σέξι Άντρας του 2025» για το περιοδικό People. Η επιλογή του περιοδικού ανακοινώθηκε το βράδυ της ∆ευτέρας στο διάσηµο talk-show, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Ο Μπέιλι, που πήρε τη σκυτάλη από τον Τζον Κρασίνσκι, µπαίνοντας στην είσοδο του πλατό, µπροστά σε ένα γιγαντιαίο εξώφυλλο του People µε τη φωτογραφία του, δήλωσε ότι «είναι η ύψιστη τιµή» να είναι ο πιο σέξι άνδρας του 2025. «Είµαι ενθουσιασµένος που το περιοδικό People αποφάσισε να απονείµει αυτή την τιµή σε κάποιον που µπορεί πραγµατικά να εκτιµήσει την αξία ενός σέξι άνδρα», συνέχισε χαµογελώντας.

