Life & Fame

Οι βραβευµένοι µε Emmy πρωταγωνιστές, Κλερ Ντέινς και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ θα ηγηθούν του καστ της νέας δραµατικής σειράς θρίλερ του Hulu, «The Spot». Η σειρά, που προέρχεται από τον καταξιωµένο δηµιουργό και σεναριογράφο Εντ Σόλοµον (Ed Solomon) και την A24, έλαβε το πράσινο φως τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από µια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία. Η Ντέινς αναλαµβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αντικαθιστώντας την επίσης βραβευµένη Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet), η οποία ήταν και στην εκτελεστική παραγωγή. Σύµφωνα µε το Deadline, η Γουίνσλετ αποχώρησε τον περασµένο Ιούνιο εξαιτίας δηµιουργικών διαφορών. Το «The Spot» θα εστιάσει στη σχέση ενός ζευγαριού µιας επιτυχηµένης χειρουργού και του συζύγου της, που βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια τροµακτική υποψία. Ίσως η σύζυγος να είναι υπαίτια για τον θάνατο ενός παιδιού σε τροχαίο ατύχηµα. Η αναζήτηση τους για την αλήθεια τους οδηγεί σε ένα πλέγµα αυξανόµενων υποψιών και σκοτεινών µυστικών, δοκιµάζοντας την αποφασιστικότητά τους και τη σχέση τους, καθώς αντιµετωπίζουν την πιθανότητα κρυφής ενοχής και προδοσίας.

***



Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός Sting εγκωµίασε τις γκαλερί και τους χώρους συναυλιών που τον ενέπνευσαν να κυνηγήσει το όνειρό του όταν µεγάλωνε στη βορειοανατολική Αγγλία. Ο γεννηµένος στην πόλη Γουόλσεντ µουσικός προωθεί και στηρίζει την εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων ύψους 10 εκατοµµυρίων λιρών για να διασφαλιστεί το µέλλον και η δωρεάν πρόσβαση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Baltic Centre for Contemporary Art στο Γκέιτσχεντ. Πριν από συναυλία στον χώρο µπροστά σε άλλους δωρητές, ο Sting είπε ότι δεν ήξερε τι ήθελε να γίνει µεγαλώνοντας, αλλά η πρόσβαση στις τέχνες άναψε ένα πάθος µέσα του. «∆εν ήθελα να δουλέψω στο ναυπηγείο, δεν ήθελα να δουλέψω στο ανθρακωρυχείο, δεν είχα ιδέα, αλλά η τέχνη µου έδωσε µία ένδειξη για το τι θα φιλοδοξούσα να γίνω» είπε.

***



Ο βραβευµένος µε Χρυσή Σφαίρα Τέιρον Έγκερτον προστίθεται στο καστ της ταινίας δράσης «Kockroach» όπου πρωταγωνιστούν οι Τσάνινγκ Τέιτουµ και Ζαζί Μπιτς. Ο Έγκερτον παίρνει τη σκυτάλη από τον Όσκαρ Αϊζακ ο οποίος, παρά την αρχική ανακοίνωση στα τέλη Αυγούστου, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πρότζεκτ λόγω φορτωµένου προγράµµατος. Σύµφωνα µε τη σύνοψη, το «Kockroach» είναι η ιστορία «ενός µυστηριώδους ξένου που αναλαµβάνει να αντιµετωπίσει τον εγκληµατικό υπόκοσµο της Νέας Υόρκης, µετατρέποντας τον εαυτό του σε έναν υπερδύναµο εγκληµατία σε µια πόλη όπου η εξουσία είναι το παν». Το δράµα εγκλήµατος αποτελεί την κινηµατογραφική µεταφορά του οµώνυµου µυθιστορήµατος του Γουίλιαµ Λάσνερ (William Lashner) του 2006. Ο Ματ Ρος (Matt Ross) υπογράφει τη σκηνοθεσία σε σενάριο του Τζόναθαν Έιµς (Jonathan Ames) µε τις τελικές διορθώσεις να είναι από τον ίδιο τον σκηνοθέτη.