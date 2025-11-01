Life & fame

Ο Κόλιν Φάρελ γύρισε 46 φορές µία σκηνή στην ταινία “Minority Report”, όπου έλεγε µία φράση, µε αποτέλεσµα να προκαλέσει την οργή του συµπρωταγωνιστή του Τοµ Κρουζ. O Φάρελ θυµήθηκε µία από τις χειρότερες µέρες που είχε βιώσει ποτέ στο πλατό, όταν ήταν µεθυσµένος στην ταινία του Σπίλµπεργκ, το 2002. Ο ηθοποιός είχε ζητήσει να µην εργαστεί στα γενέθλιά του, 31 Μαΐου, αλλά αντ’ αυτού του είχε γύρισµα στις έξι το πρωί. «Έκανα κάθε είδους ανοησίες το προηγούµενο βράδυ και την εποµένη, στο πλατό δεν µπορούσα να ξεστοµίσω την ατάκα που είχα». Μετά από 46 λήψεις τελικά τα κατάφερε, αλλά, όπως επισήµανε, ο Τοµ δεν ήταν πολύ ευχαριστηµένος µαζί του. Τρία χρόνια µετά το περιστατικό, ο Φάρελ µπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης για να προσπαθήσει να θεραπεύσει τον εθισµό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, κάνοντας το ίδιο ξανά το 2018 ως «προληπτικό µέτρο».

Η Ντοβ Κάµερον και ο τραγουδιστής των Måneskin, Νταµιάνο Ντάβιντ αρραβωνιάστηκαν. Η 28χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια απαθανατίστηκε να περπατά αγκαζέ µε τον σύντροφό της, φορώντας ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι µε µεγάλο διαµάντι που δεν πέρασε απαρατήρητο. Οι δυο τους εµφανίστηκαν µε total black σύνολα, αποπνέοντας ροκ διάθεση, ενώ η Ντοβ δεν µπορούσε να κρύψει το χαµόγελό της, κοιτάζοντας τον Νταµιάνο µε εµφανή τρυφερότητα. Οι θαυµαστές τους δεν έκρυψαν τον ενθουσιασµό τους για τα νέα, σχολιάζοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο cool και ερωτευµένα ζευγάρια της διεθνούς µουσικής σκηνής.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαµ και η Κέιτ Μίντλετον κέρδισαν µια δίκη για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους σε βάρος του γαλλικού περιοδικού Paris Match, διότι δηµοσίευσε φωτογραφίες τους και των παιδιών τους, οι οποίες είχαν τραβηχτεί από παπαράτσι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στις Άλπεις. Ο Ουίλιαµ υπερασπίζεται σθεναρά την ιδιωτικότητα της οικογένειας του όταν δεν παρίστανται σε επίσηµες εκδηλώσεις. Είναι η δεύτερη φορά που το πριγκιπικό ζεύγος δικαιώνεται σε µήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος ενός γαλλικού περιοδικού, έπειτα από εκείνη σε βάρος του Closer, που είχε δηµοσιεύσει τόπλες φωτογραφίες της Κέιτ το 2012.

Ο Γούντι Άλεν επιβεβαιώνει πως η δηµιουργική του φλόγα δεν έχει σβήσει. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι έχει «µία από τις καλύτερες ιδέες» της καριέρας του, αλλά του λείπει η χρηµατοδότηση, βρήκε τη λύση. Η Περιφέρεια της Μαδρίτης ενέκρινε το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή του νέου του πρότζεκτ στην ισπανική πρωτεύουσα, υπό τον όρο, το όνοµά της να περιλαµβάνεται στον τίτλο. Σύµφωνα µε πληροφορίες της El Pais, η ταινία φέρει τον προσωρινό τίτλο “WASP 2026”, ακρωνύµιο του “Woody Allen Summer Project”.

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε χαρακτήρισε την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει όλους τους βασιλικούς τίτλους από τον αδελφό του, Άντριου, ως «νίκη», τονίζοντας ότι η αλήθεια ενός «συνηθισµένου κοριτσιού από τις ΗΠΑ» έφερε την πτώση ενός πρίγκιπα. «Σήµερα ένα συνηθισµένο κορίτσι από την Αµερική, από µια συνηθισµένη αµερικανική οικογένεια, κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα µε την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος», ανέφεραν σε δήλωσή τους ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόµπερτς και η σύζυγός του, Αµάντα.