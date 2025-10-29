Life & fame

Η κόρη του Αντόνιο Μπαντέρας, Στέλλα, παντρεύτηκε τον Άλεξ Γκρουζίνσκι, γιο του κινηµατογραφιστή της σειράς “Emily in Paris”, σε µοναστήρι του 12ου αιώνα στην Ισπανία. Η Στέλλα ντελ Κάρµεν Μπαντέρας και ο Άλεξ Γκρουζίνσκι γιόρτασαν τη µεγάλη τους µέρα µε αστέρες όπως η µητέρα της νύφης Μελάνι Γκρίφιθ και η ετεροθαλής αδελφή της Ντακότα Τζόνσον.

Ο Τοµ Γιορκ δήλωσε πως οι Radiohead δεν θα ξαναπαίξουν στο Ισραήλ. Ο τραγουδιστής επισήµανε πως δεν θα εµφανιζόταν ποτέ ξανά στο Ισραήλ, επτά χρόνια µετά τη συναυλία του συγκροτήµατος στο Τελ Αβίβ, το 2017, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Παραδέχτηκε ότι τότε είχε υποτιµήσει τη συµβολική σηµασία της εµφάνισης, ενώ τώρα κατηγορηµατικά τονίζει πως δεν θα ήθελε να βρίσκεται ούτε 5.000 µίλια κοντά στο καθεστώς Νετανιάχου. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι ο Τζόνι Γκρίνγουντ, κιθαρίστας του συγκροτήµατος, έχει ρίζες στο Ισραήλ κάτι το οποίο σέβεται.

Oκτώ άνδρες και δύο γυναίκες δικάζονται από τη ∆ευτέρα στο Παρίσι, για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισµό κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Η δίκη έρχεται σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήµιση που υπέβαλε το προεδρικό ζεύγος στις ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά µε την «ψευδή είδηση», που έγινε “viral” σχετικά µε την «τρανσεξουαλικότητα» της συζύγου του Εµανουέλ Μακρόν. Οι κατηγορούµενοι, µεταξύ των οποίων είναι ένας διαφηµιστής, ένας αιρετός αξιωµατούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, µια µέντιουµ, ένας επιστήµονας υπολογιστών κ.ά είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών. Ο διαφηµιστής, γνωστός στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από τα σχόλια που στοχεύουν την Μπριζίτ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τη διαφορά της ηλικίας της µε τον σύζυγό της ως «παιδεραστία», είναι γνωστός για την κοινοποίηση σεξουαλικών βίντεο του Μπενζαµέν Γκριβό, φίλα προσκείµενου στον Μακρόν, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2020 αποσύρθηκε από υποψήφιος για δήµαρχος του Παρισιού µετά το σκάνδαλο.

Ο Γκιγιέρµο ντελ Τόρο επισήµανε ότι «προτιµά να πεθάνει» παρά να εργαστεί µε την Τεχνητή Νοηµοσύνη. Ο βραβευµένος µε Όσκαρ σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός έκανε παραλληλισµούς µεταξύ των ειδικών στον τοµέα της τεχνολογίας µε την “αλαζονεία” του Φρανκενστάιν, του χαρακτήρα της Μέρι Σέλεϊ που φέρνει στις οθόνες µε τη νέα ταινία του.