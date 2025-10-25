Life & fame

menu
Η Άιλα Φίσερ δήλωσε πραγµατικά σοκαρισµένη από το διαζύγιο της φίλης της Νίκολ Κίντµαν και του Κιθ Ούρµπαν. Ανέφερε ότι της άφησε ένα µήνυµα, ωστόσο δεν έχει επικοινωνήσει ακόµη µαζί της. «∆εν θέλω να σχολιάσω το θέµα, επειδή εµπλέκονται παιδιά», συµπλήρωσε η ηθοποιός που πήρε διαζύγιο µετά από 23 χρόνια γάµου.
Από την άλλη, ο Ο Κιθ Ούρµπαν ζήτησε από τους θαυµαστές του να µη δίνουν σηµασία στους στίχους που αλλάζει στις συναυλίες τους. Ο 57χρονος πριν τραγουδήσει το hit του 2002 «You’ll Think of Me» είπε: «Κάνω διασκευές όπως αυτή εδώ και πολύ καιρό. Σταµατήστε να το παρερµηνεύετε». Ο τραγουδιστής πρόσφατα άλλαξε επίσης τους στίχους σε ένα τραγούδι το οποίο εµπνεύστηκε από µια συζήτηση που είχε µε τη Νικόλ Κίντµαν πριν παντρευτούν.

Ο Γιώργος Λάνθιµος ανακοίνωσε ότι κάνει προσωρινό διάλειµµα από τον κινηµατογράφο, αποκαλύπτοντας πως η δηµιουργική εξάντληση απαιτεί µια παύση για επαναφόρτιση και ανανέωση ιδεών. Μετά το «Poor Things», τις «Ιστορίες Καλοσύνης» και την πρόσφατη «Bugonia». Μετά την επιτυχία της «Ευνοούµενης» το 2018 και το πενταετές διάλειµµα που ακολούθησε, ο Λάνθιµος ολοκλήρωσε τρεις µεγάλες ταινίες σε τρία χρόνια: το «Poor Things», τις «Ιστορίες Καλοσύνης» και την «Bugonia». «∆εν µπορώ να συνεχίσω έτσι άλλο. Είναι λάθος. Νοµίζω πως χρειάζοµαι ένα διάλειµµα…Το έχω ξαναπεί, αλλά τώρα το εννοώ», δήλωσε.

Η Μπρίτζετ Τζόουνς, η ηρωίδα που καθήλωσε το κοινό µε τις τέσσερις κινηµατογραφικές της περιπέτειες τις οποίες ενσάρκωσε µοναδικά η Ρενέ Ζελβέγκερ, πρόκειται να τιµηθεί στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας. Συγκεκριµένα, θα γίνει ο πρώτος χαρακτήρας ροµαντικής κοµεντί που θα τιµηθεί µε άγαλµα στο εµβληµατικό µονοπάτι «Σκηνές στην Πλατεία», στη φηµισµένη πλατεία Λέστερ.

Ο Ντέιµον Άλµπαρν εξέφρασε την άποψη ότι «οι Oasis έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο να αναδείξουν τη Britpop ώστε να µοιάζει µε το µεγαλύτερο πράγµα στη Γη». Ο αρχηγός των Blur και των Gorillaz σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στη Britpop µουσική και στο πώς συνεχίζει να διεισδύει στην ποπ κουλτούρα µέχρι σήµερα. Οι Blur και οι Oasis ήταν γνωστοί ως αντίπαλοι στη «Μάχη της Britpop» – µια µάχη για τα charts στις 14 Αυγούστου 1995, στην οποία τα δύο συγκροτήµατα αναµετρήθηκαν κυκλοφορώντας singles την ίδια µέρα.

