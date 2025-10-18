Life & fame

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιτίθεται στον πρώην σύζυγο της, Κέβιν Φέντερλαϊν, µετά τις αποκαλύψεις του βιβλίου του Αν αγαπάς πραγµατικά κάποιον, δεν τον βοηθάς ταπεινώνοντας τον. «Πάντα µε απειλούσαν ή µε έκαναν να πιστεύω ότι εγώ ήµουν η κακιά, ενώ αυτοί επωφελούνταν από τον πόνο µου…», δήλωσε η ποπ σταρ σε απάντηση στις διάφορες ισχυρισµούς του Φέντερλαϊν. Να σηµειωθεί ότι ο πρώην σύζυγος της αποκάλυψε πως η Σπίαρς έκανε χρήση κοκαΐνης όσο θήλαζε, ενώ είχε ασταθή και κακοποιητική συµπεριφορά προς τα παιδιά τους.

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε χθες, στα 74 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η εκπρόσωπος του απέδωσε τον θάνατό του σε πρόσφατη πτώση που είχε στο σπίτι του. «Είµαστε συντετριµµένοι. Το µέγεθος της απώλειάς του είναι επικών διαστάσεων και ακατανόητο. Αναλογιζόµενοι όλα τα απίστευτα επιτεύγµατά του στη διάρκεια της ζωής του, η µνήµη του Έις θα είναι παντοτινή», γράφει η ανακοίνωση της οικογένειας. Το θρυλικό συγκρότηµα εµφανίστηκε τη δεκαετία του 70 και µάλιστα θεωρήθηκε προποµπός της χέβι µέταλ.

Η 91χρονη Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται στο ιδιωτικό νοσοκοµείο Saint-Jean στην Τουλόν. Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση λόγω σοβαρής ασθένειας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η κατάσταση της ηθοποιού φέρεται να είναι «ανησυχητική» καθώς βρίσκεται στην κλινική εδώ και περίπου τρεις εβδοµάδες.

Ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια σύντροφος και συµπρωταγωνιστής της Νταϊάν Κίτον στη θρυλική σειρά ταινιών «Ο Νονός», µίλησε για πρώτη φορά µετά τον θάνατό της ηθοποιού. Ο Πατσίνο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τον σεβασµό για την τεράστια επιρροή που είχε στη ζωή του. «Είµαι συγκλονισµένος από τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Όταν άκουσα την είδηση, έπαθα σοκ. Η Νταϊάν ήταν η σύντροφός µου, η φίλη µου, κάποιος που µου έφερε ευτυχία και σε περισσότερες από µία περιπτώσεις επηρέασε την πορεία της ζωής µου», ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του.