Life & fame

Η Πάρις Τζάκσον έλαβε 65 εκατοµµύρια δολάρια σε παροχές από την περιουσία του πατέρα της, εν µέσω νοµικής διαµάχης για τα µπόνους των εκτελεστών. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο µιας αίτησης που υπέβαλαν οι εκτελεστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, σε απάντηση στη νοµική προσπάθεια της Πάρις να αµφισβητήσει τον έλεγχο και τη διαφάνεια τους, ιδίως όσον αφορά τα φερόµενα µπόνους και τις «πριµοδοτήσεις» το 2018. «Λίγοι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την επιχειρηµατική κρίση των εκτελεστών από την ίδια την αιτούσα, η οποία έχει λάβει περίπου 65 εκατοµµύρια δολάρια από την περιουσία σε παροχές», ισχυρίζεται η αίτηση. «∆εν θα τα είχε λάβει ποτέ αν οι εκτελεστές είχαν ακολουθήσει ένα τυπικό σχέδιο για µια περιουσία όπως αυτή τον Ιούλιο του 2009».

∆ηµοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες της Κέιτι Πέρι µε τον πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό στο γιοτ της, ενώ βρίσκονταν στη Σάντα Μπάρµπαρα της Καλιφόρνια. Το ζευγάρι αντάλλασσε τρυφερές αγκαλιές, ενώ οι φωτογραφίες αποκαλύφθηκαν µερικούς µήνες µετά την πρώτη είδηση ότι οι δύο είχαν δειπνήσει µαζί στο Μόντρεαλ και αργότερα ο Καναδός πολιτικός παρευρέθηκε σε µία από τις συναυλίες της ποπ σταρ.

Η ηθοποιός Ναόµι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της ∆όξας στο Χόλιγουντ. «Η Ναόµι έχει φέρει αξέχαστο βάθος και χάρη στην οθόνη και τιµούµε την αξιοσηµείωτη καριέρα της και τις συνεισφορές της στον κινηµατογράφο, οι οποίες έχουν αφήσει διαρκή αντίκτυπο, εµπνέοντας κοινό και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσµο» δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της ∆όξας.