Life & fame

Ο τραγουδιστής των Oasis, Λίαµ Γκάλαχερ, έγινε για πρώτη φορά παππούς στα 53 του, καθώς η κόρη του, Μόλι Μούρις- Γκάλαχερ, έφερε στον κόσµο ένα αγοράκι. Η 27χρονη ανακοίνωσε το νέο το περασµένο Σάββατο µέσα από ανάρτηση στο Ίνσταγκραµ, αποκαλύπτοντας το όνοµα του µωρού -Ρούντι- και δηµοσιεύοντας φωτογραφίες γεµάτες τρυφερότητα. Να σηµειωθεί ότι ο Γκάλαχερ γνώρισε τη Μόλι µόλις το 2018, καθώς είχε παραδεχτεί σε παλαιότερη συνέντευξή του πως «ποτέ δεν βρήκε την ευκαιρία» να τη συναντήσει, λόγω της τεταµένης σχέσης του µε τη µητέρα της. Η συνάντηση πατέρα και κόρης έγινε τότε σε πολύ θερµό κλίµα, µε τον τραγουδιστή να δηµοσιεύει φωτογραφία τους µαζί µε τους άλλους δύο γιους του, Λένον και Τζιν.

Η Κίρα Νάιτλι δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορηθεί για µποϊκοτάζ κατά της συγγραφέως Τζέι Κέι Ρόουλινγκ, πριν ενταχθεί στο καστ των νέων audiobook εκδόσεων της σειράς «Χάρι Πότερ». Η ηθοποιός, όταν ρωτήθηκε εάν γνώριζε για το µποϊκοτάζ που ζητούν κάποιοι θαυµαστές, απάντησε «Όχι, δεν το γνώριζα, λυπάµαι πολύ. Ξέρετε, νοµίζω ότι ζούµε σε µια εποχή όπου όλοι πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να συνυπάρχουµε, έτσι δεν είναι; Και όλοι έχουµε πολύ διαφορετικές απόψεις».

Ο 65χρονος Σον Πεν εµφανίστηκε στο κόκκινο χαλί µε την 30χρονη σύντροφο του, Βαλέρια Νικόφ. Οι δυο του παραβρέθηκαν σε εκδήλωση στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του 17ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Lumiere. Ο 65χρονος ηθοποιός, γνωστός για το ότι κρατά την προσωπική του ζωή µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας, φαινόταν χαλαρός και κοµψός. Η έξοδος του Σον και της Βαλέρια έρχεται δύο χρόνια µετά το διαζύγιο του ηθοποιού του από την προηγούµενη σύζυγό του, την 32χρονη Αυστραλή ηθοποιό Λέιλα Τζορτζ. Στο παρελθόν ο Σον Πεν είχε δηλώσει ότι «οι όµορφες, απίστευτα ευγενικές, ευφάνταστες, ταλαντούχες νεαρές γυναίκες που παντρεύονται έναν άντρα αρκετά µεγαλύτερο σε ηλικία από αυτές, δεν το απολαµβάνουν πραγµατικά όταν ξυπνούν από τον ήσυχο ύπνο τους και ο σύζυγός τους είναι στον καναπέ, ξύπνιος από τις τέσσερις το πρωί, παρακολουθώντας όλα τα [βρισίδια] που συµβαίνουν στον κόσµο…».