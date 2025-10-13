Life & fame

H Αµερικανίδα ηθοποιός Ντάιαν Κίτον, η οποία βραβεύτηκε µε Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1978 για την ερµηνεία της στην ταινία «Annie Hall» («Νευρικός Εραστής»), πέθανε στην Καλιφόρνια σε ηλικία 79 ετών.

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο για τα «50 χρόνια της καριέρας της», η Κίτον δήλωνε «πράγµατι τυχερή» που γύρισε ταινίες µε τα µεγαλύτερα ονόµατα της έβδοµης τέχνης, ήταν τέσσερις φορές υποψήφια για ‘Οσκαρ και κέρδισε µια φορά το χρυσό αγαλµατίδιο.

Η Κίτον είχε δεκάδες ταινίες στο ενεργητικό της από τότε που έκανε το ντεµπούτο της στο Χόλιγουντ µε την ταινία «Lovers and Other Strangers» («Ερωτικά ζευγάρια και τόσοι άλλοι γύρω τους», 1970).

Το βαρύ βιογραφικό της περιλαµβάνει έναν ρόλο στον «Νονό» όπου υποδύεται τη γυναίκα του Αλ Πατσίνο, και πολλές επιτυχίες του Γούντι Αλεν, µε τον οποίο έµεινε φίλη, αφότου υπήρξε για πολλά χρόνια σύντροφός του, µούσα και αγαπηµένη του ηθοποιός.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι Ολλανδοί σχεδιαστές µόδας Βίκτορ Χόρστινγκ και Ρολφ Σνούρεν εξερευνούν τα όρια µεταξύ υψηλής ραπτικής και τέχνης µε εκπληκτική δεξιοτεχνία.

Οι Viktor&Rolf έχουν αποσπάσει επαίνους από τους κριτικούς για τα αντισυµβατικά τους σχέδια που αποκαλύπτουν τεχνική δεινότητα και βαθιά γνώση της µόδας. Η πρώτη µεγάλη αναδροµική έκθεση αφιερωµένη στο έργο τους φιλοξενείται στο Μουσείο Τεχνών, High Museum of Art στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Στις φωτογραφίες περιλαµβάνονται διάσηµοι σταρ, όπως η ηθοποιός Τζούλια Ρόµπερτς και η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Ροσίν Μέρφι µε δηµιουργίες των σχεδιαστών και εικόνες από εµβληµατικές επιδείξεις µόδας.

Η Ντακότα Τζόνσον ετοιµάζεται για το σκηνοθετικό της ντεµπούτο σε ταινία µεγάλου µήκους, µε το δράµα ενηλικίωσης «A Tree Is Blue».

Το φιλµ θα ξετυλίξει την ιστορία µιας νεαρής κοπέλας µε ∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ), «όταν αποφασίζει να αποδεσµευτεί από την υπερπροστατευτική, αν και αγαπηµένη της µητέρα το καλοκαίρι µετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, αναζητώντας την ελευθερία, τη φιλία και… λίγο χάος». Το σενάριο υπογράφει η Βανέσα Μπούργκχαρντ. Η Τζόνσον θα αναλάβει και µέρος της παραγωγής µέσω της TeaTime, όπως αναφέρει το World of Reel. Τα γυρίσµατα έχουν προγραµµατιστεί να ξεκινήσουν τον επόµενο µήνα στο Λος Άντζελες, σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση για κάστινγκ.