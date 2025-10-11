menu
22 C
Chania
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Life & fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ καθήλωσε όλα τα βλέµµατα στο ετήσιο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας, του New York City Ballet. Η Κάρι του «Sex and the City» επέλεξε µία θεατρική δηµιουργία δια χειρός Ίρις βαν Χέρπεν, που έκανε την εµφάνισή της να µείνει ως µια αξιοµνηµόνευτη επίδειξη στιλ. Ωστόσο η δηµιουργία δυσκόλεψε λίγο την ηθοποιό να ποζάρει στο κόκκινο χαλί, και γέλασε όταν αναγκάστηκε να βγάλει το κεφάλι της πίσω από το φτερό της, για να βρει πιο εύκολα το χέρι του συζύγου της και να το κρατήσει.

Ο µπασίστας και τραγουδιστής των Kiss, Τζιν Σίµονς, αναρρώνει στο σπίτι του µετά από ένα τροχαίο µε το αυτοκίνητό του στο Μαλιµπού. Το ατύχηµα συνέβη την Τρίτη και τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόµη διαπιστωθεί. Ο Σίµονς φέρεται να είπε στις αρχές ότι λιποθύµησε ή έχασε τις αισθήσεις του, ενώ οδηγούσε. Η σύζυγος του Σάνον Τουίντ φέρεται να πρόσθεσε ότι το αυτοκίνητο πέρασε από αρκετές λωρίδες κυκλοφορίας προτού συγκρουστεί µε ένα σταθµευµένο όχηµα. Μετά το ατύχηµα, ο Σίµονς µεταφέρθηκε σε νοσοκοµείο για εξετάσεις και σύντοµη νοσηλεία, προτού µεταφερθεί στο σπίτι του για να αναρρώσει.

Ο 82χρονος Μικ Τζάγκερ φαινόταν πολύ ερωτευµένος δίπλα στην 38χρονη µνηστή του, Μέλανι Χάµρικ, καθώς έκαναν κοινή εµφάνιση στο κόκκινο χαλί στο New York City Ballet Fall Fashion Gala. Παρά τη διαφορά ηλικίας τους, το ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα παιδί, ενώ η Χάµρικ στο παρελθόν είχε δηλώσει πως έχει µάθει να αγνοεί τους αρνητικούς σχολιασµούς και δεν σκέφτεται πια την ηλικία τους.

Οι Queen ανακηρύχθηκαν το πιο πολυπαιγµένο ροκ συγκρότηµα του 21ου αιώνα στο Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµφωνα µε ένα νέο chart της Phonographic Performance Limited για τον εορτασµό της επερχόµενης Εθνικής Ηµέρας Άλµπουµ 2025, το συγκρότηµα έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατοµµύρια δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής µετάδοσης, που ισοδυναµεί µε 12,5 χρόνια συνεχούς αναπαραγωγής αυτόν τον αιώνα, µε το πιο πολυπαιγµένο κοµµάτι τους να είναι το «A Kind Of Magic».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum