Life & fame

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ καθήλωσε όλα τα βλέµµατα στο ετήσιο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας, του New York City Ballet. Η Κάρι του «Sex and the City» επέλεξε µία θεατρική δηµιουργία δια χειρός Ίρις βαν Χέρπεν, που έκανε την εµφάνισή της να µείνει ως µια αξιοµνηµόνευτη επίδειξη στιλ. Ωστόσο η δηµιουργία δυσκόλεψε λίγο την ηθοποιό να ποζάρει στο κόκκινο χαλί, και γέλασε όταν αναγκάστηκε να βγάλει το κεφάλι της πίσω από το φτερό της, για να βρει πιο εύκολα το χέρι του συζύγου της και να το κρατήσει.

Ο µπασίστας και τραγουδιστής των Kiss, Τζιν Σίµονς, αναρρώνει στο σπίτι του µετά από ένα τροχαίο µε το αυτοκίνητό του στο Μαλιµπού. Το ατύχηµα συνέβη την Τρίτη και τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόµη διαπιστωθεί. Ο Σίµονς φέρεται να είπε στις αρχές ότι λιποθύµησε ή έχασε τις αισθήσεις του, ενώ οδηγούσε. Η σύζυγος του Σάνον Τουίντ φέρεται να πρόσθεσε ότι το αυτοκίνητο πέρασε από αρκετές λωρίδες κυκλοφορίας προτού συγκρουστεί µε ένα σταθµευµένο όχηµα. Μετά το ατύχηµα, ο Σίµονς µεταφέρθηκε σε νοσοκοµείο για εξετάσεις και σύντοµη νοσηλεία, προτού µεταφερθεί στο σπίτι του για να αναρρώσει.

Ο 82χρονος Μικ Τζάγκερ φαινόταν πολύ ερωτευµένος δίπλα στην 38χρονη µνηστή του, Μέλανι Χάµρικ, καθώς έκαναν κοινή εµφάνιση στο κόκκινο χαλί στο New York City Ballet Fall Fashion Gala. Παρά τη διαφορά ηλικίας τους, το ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα παιδί, ενώ η Χάµρικ στο παρελθόν είχε δηλώσει πως έχει µάθει να αγνοεί τους αρνητικούς σχολιασµούς και δεν σκέφτεται πια την ηλικία τους.

Οι Queen ανακηρύχθηκαν το πιο πολυπαιγµένο ροκ συγκρότηµα του 21ου αιώνα στο Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµφωνα µε ένα νέο chart της Phonographic Performance Limited για τον εορτασµό της επερχόµενης Εθνικής Ηµέρας Άλµπουµ 2025, το συγκρότηµα έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατοµµύρια δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής µετάδοσης, που ισοδυναµεί µε 12,5 χρόνια συνεχούς αναπαραγωγής αυτόν τον αιώνα, µε το πιο πολυπαιγµένο κοµµάτι τους να είναι το «A Kind Of Magic».