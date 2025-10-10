Life & fame

menu
Η Τζένιφερ Άνιστον µοιράστηκε µια συγκινητική µατιά στην 20χρονη µάχη της µε τη γονιµότητα σε µια ειλικρινή συνέντευξη σε αγγλικό περιοδικό, και παραδέχτηκε πόσο δύσκολο ήταν να αντέξει τις εικασίες σχετικά µε το γιατί δεν είχε κάνει παιδιά. Η Άνιστον διέψευσε τις φήµες που κυκλοφορούσαν, σύµφωνα µε τις οποίες δεν έκανε παιδιά επειδή ήταν «εγωίστρια και εργασιοµανής». Συγκεκριµένα δήλωσε: «∆εν γνώριζαν την ιστορία µου, ούτε τι είχα περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δηµιουργήσω µια οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω και δεν τους λέω τα ιατρικά µου προβλήµατα. Αυτό δεν αφορά κανέναν. Αλλά έρχεται µια στιγµή που δεν µπορείς να µην ακούσεις τις φήµες». Η ηθοποιός ήταν παντρεµένη µε τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005 και µε τον Τζάστιν Θέρου από το 2015 έως το 2018. Προσπάθησε για χρόνια να κάνει εξωσωµατική γονιµοποίηση, πριν αποδεχτεί ότι τα παιδιά δεν ήταν γραφτό να γίνουν µέρος της ζωής της.

Η Ντόλι Πάρτον ανέβασε ένα βίντεο στο Ίνσταγκραµ, για να αποδείξει ότι «δεν πέθανε ακόµη» και να καθησυχάσει τους θαυµαστές της, µετά την ανάρτηση της αδελφή της που τους κάλεσε προχθές να προσευχηθούν για αυτήν. Η 79χρονη τραγουδίστρια της κάντρι ακύρωσε πρόσφατα έξι συναυλίες που επρόκειτο να δώσει τον ∆εκέµβριο στο Λας Βέγκας και τις προγραµµάτισε για τον Σεπτέµβριο του 2026. Αµέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήµες για την κατάσταση της υγείας της και η ίδια θέλησε να τις διαψεύσει αναρτώντας ένα βίντεο που τη δείχνει χαµογελαστή και µακιγιαρισµένη, να γυρίζει διαφηµίσεις µπροστά σε πράσινο φόντο. «Σας µοιάζω άρρωστη; Εργάζοµαι σκληρά εδώ» λέει στο βίντεο που φέρει τη λεζάντα: «∆εν πέθανα ακόµη!».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε νέα του συνέντευξη αποκάλυψε ότι η «Συµµορία των 14» µόλις πήρε το «πράσινο φως» από τη Warner Bros. «Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός από τη Warner Bros. και προσπαθούµε να οργανώσουµε τα πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλούνεϊ . «Είναι θέµα προγραµµατισµού, οπότε απλώς καθορίζουµε την ηµεροµηνία έναρξης… πιθανότατα να αρχίσουµε τα γυρίσµατα σε περίπου εννέα ή δέκα µήνες» συµπλήρωσε.

