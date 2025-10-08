menu
19.9 C
Chania
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Life & fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ µετά τον χωρισµό τους φαίνεται να διατηρούν καλές σχέσεις. Το πρώην ζευγάρι παρευρέθηκε στην πρεµιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» της Τζένιφερ, παραγωγός της οποίας ήταν η εταιρεία του Μπεν. Η Λόπεζ ευχαρίστησε το κοινό και τον Μπεν, καθώς αυτή η ταινία δεν θα είχε γυριστεί χωρίς τον Άφλεκ και την εταιρεία του. Επίσης πρόσθεσε ότι ήταν ο ρόλος των ονείρων της και ότι δεν θα µπορούσε να είναι πιο ευτυχισµένη για την ευκαιρία που της δόθηκε. «∆ιάβασα το σενάριο, ξέρεις, ήµουν στο κρεβάτι και έµεινα άναυδη. Σκεφτόµουν, µπορεί να συµβαίνει αυτό τώρα; Θα τραγουδήσω, θα χορέψω, θα παίξω. Θα γίνω µια παλιά σταρ του Χόλιγουντ». Ο Άφλεκ µε τη σειρά του δήλωσε ότι «είναι µια απίστευτη ιστορία. Νοµίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος που η Τζένιφερ ήθελε να παίξει σε όλη της την καριέρα, και είναι υπέροχη σε αυτόν… Είναι καταπληκτική!».

«Πορτρέτο ενός ανθρώπου που αρνείται απλώς να τα παρατήσει» χαρακτηρίζεται το µεγάλου µήκους ντοκιµαντέρ που εξετάζει το τελευταίο κεφάλαιο του «Πρίγκιπα του Σκότους» Όζι Όζµπορν. Το «Ozzy: No Escape from Now», που κυκλοφόρησε χθες από την Paramount+, εξετάζει τα τελευταία έξι χρόνια του Όσµπορν, από τη µάχη του µε τη νόσο του Πάρκινσον µέχρι τον αποχαιρετισµό του στο Villa Park, στο Μπέρµιγχαµ συµπεριλαµβανοµένων στιγµών από τα παρασκήνια της ιστορικής συναυλίας. Ο εκτελεστικός παραγωγός Φιλ Αλεξάντερ δήλωσε ότι η ταινία είναι µια «µελέτη στην ανθεκτικότητα» που επέτρεψε στον Όσµπορν να εκφράσει πού βρισκόταν και πώς ένιωθε.

Ο Άγγλος σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ εξέφρασε την άποψη του για την τρέχουσα κατάσταση του Χόλιγουντ. Ο Σκοτ επισήµανε την ποσότητα των ταινιών που γυρίζονται παγκοσµίως και σχολίασε ότι δεν πρόκειται για χιλιάδες, αλλά για εκατοµµύρια ταινίες που το µεγαλύτερο µέρος τους είναι ανοησίες. Τέλος, τόνισε πως πολλές από τις ταινίες σήµερα, προσπαθούν να καλύψουν το γεγονός πως υστερούν από άποψη σεναρίου, χρησιµοποιώντας ψηφιακά εφέ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum