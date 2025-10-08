Life & fame

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ µετά τον χωρισµό τους φαίνεται να διατηρούν καλές σχέσεις. Το πρώην ζευγάρι παρευρέθηκε στην πρεµιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» της Τζένιφερ, παραγωγός της οποίας ήταν η εταιρεία του Μπεν. Η Λόπεζ ευχαρίστησε το κοινό και τον Μπεν, καθώς αυτή η ταινία δεν θα είχε γυριστεί χωρίς τον Άφλεκ και την εταιρεία του. Επίσης πρόσθεσε ότι ήταν ο ρόλος των ονείρων της και ότι δεν θα µπορούσε να είναι πιο ευτυχισµένη για την ευκαιρία που της δόθηκε. «∆ιάβασα το σενάριο, ξέρεις, ήµουν στο κρεβάτι και έµεινα άναυδη. Σκεφτόµουν, µπορεί να συµβαίνει αυτό τώρα; Θα τραγουδήσω, θα χορέψω, θα παίξω. Θα γίνω µια παλιά σταρ του Χόλιγουντ». Ο Άφλεκ µε τη σειρά του δήλωσε ότι «είναι µια απίστευτη ιστορία. Νοµίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος που η Τζένιφερ ήθελε να παίξει σε όλη της την καριέρα, και είναι υπέροχη σε αυτόν… Είναι καταπληκτική!».

«Πορτρέτο ενός ανθρώπου που αρνείται απλώς να τα παρατήσει» χαρακτηρίζεται το µεγάλου µήκους ντοκιµαντέρ που εξετάζει το τελευταίο κεφάλαιο του «Πρίγκιπα του Σκότους» Όζι Όζµπορν. Το «Ozzy: No Escape from Now», που κυκλοφόρησε χθες από την Paramount+, εξετάζει τα τελευταία έξι χρόνια του Όσµπορν, από τη µάχη του µε τη νόσο του Πάρκινσον µέχρι τον αποχαιρετισµό του στο Villa Park, στο Μπέρµιγχαµ συµπεριλαµβανοµένων στιγµών από τα παρασκήνια της ιστορικής συναυλίας. Ο εκτελεστικός παραγωγός Φιλ Αλεξάντερ δήλωσε ότι η ταινία είναι µια «µελέτη στην ανθεκτικότητα» που επέτρεψε στον Όσµπορν να εκφράσει πού βρισκόταν και πώς ένιωθε.

Ο Άγγλος σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ εξέφρασε την άποψη του για την τρέχουσα κατάσταση του Χόλιγουντ. Ο Σκοτ επισήµανε την ποσότητα των ταινιών που γυρίζονται παγκοσµίως και σχολίασε ότι δεν πρόκειται για χιλιάδες, αλλά για εκατοµµύρια ταινίες που το µεγαλύτερο µέρος τους είναι ανοησίες. Τέλος, τόνισε πως πολλές από τις ταινίες σήµερα, προσπαθούν να καλύψουν το γεγονός πως υστερούν από άποψη σεναρίου, χρησιµοποιώντας ψηφιακά εφέ.