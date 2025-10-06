Life & Fame

menu
Ο υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλιαµ Χ. Μέισι (William H. Macy) και ο ηθοποιός των σειρών «The Flight Attendant» και «Partner Track», Νόλαν Τζέραρντ Φανκ (Nolan Gerard Funk) εντάχθηκαν στο καστ του ερωτικού θρίλερ µε τον προσωρινό τίτλο «Eternity».
Οι δύο πρωταγωνιστές θα ενώσουν τις δυνάµεις τους µε τη βραβευµένη µε Εmmy παραγωγό, ηθοποιό και τραγουδίστρια, Μίντοου Γουίλιαµς (Meadow Williams), όπως αναφέρει το Deadline.
Με φόντο την Μεσόγειο στο αποκορύφωµα του καλοκαιριού, το φιλµ ακολουθεί «τον Calvin Wells (Φανκ), έναν χαρισµατικό απατεώνα που βάζει στο µάτι την Katrine Winters (Γουίλιαµς), µια µυστηριώδη δισεκατοµµυριούχο χήρα. Γοητευµένος από την περιουσία και τη γοητεία της, ο Calvin δέχεται την πρόσκληση να επιβιβαστεί στο πολυτελές γιοτ της, το Eternity, όπου γρήγορα θα συνειδητοποιήσει ότι ο λαµπερός της κόσµος κρύβει σκοτεινά µυστικά».
***


Ο Paul «Bonehead» Arthurs, ιδρυτικό µέλος και κιθαρίστας των Oasis, ανακοίνωσε στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την περιοδεία «Oasis Live ‘25 World Tour» η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας, για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του προστάτη, µε τον οποίο διαγνώστηκε νωρίτερα εφέτος.
«Στις αρχές του έτους διαγνώστηκα µε καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνοµαι πολύ καλά στη θεραπεία, γεγονός που µου επέτρεψε να συµµετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία», έγραψε ο Bonehead στην ανάρτησή του στο Instagram.
***
Ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu), αποκάλυψε ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες σχετικά µε το νέο του πρότζεκτ, µε πρωταγωνιστή τον Τοµ Κρουζ (Tom Cruise), το οποίο αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο έργο του µετά την οσκαρική ταινία «The Revenant» το 2015, που χάρισε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) το πολυπόθητο Όσκαρ.
Ο µεξικανικής καταγωγής σκηνοθέτης σε συνέντευξή του στην Αν Τόµσον (Anne Thompson) του Indiewire δήλωσε ότι η ταινία, µε προσωρινό τίτλο «Judy», γυρίστηκε σε φιλµ 35mm χρησιµοποιώντας κάµερες VistaVision από τον τρεις φορές βραβευµένο µε Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας, Εµανουέλ Λουµπέσκι (Emmanuel Lubezki) και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία του µοντάζ.

