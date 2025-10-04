Life & Fame

Στην πρεµιέρα της Bugonia του Γιώργου Λάνθιµου, µια απρόσµενη έκπληξη περίµενε το κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την ώρα που ο σκηνοθέτης παρουσίαζε την ταινία του, ξαφνικά στην αίθουσα ακούστηκε η φωνή της Έµµα Στόουν. Η ηθοποιός, αν και δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, διάβασε ένα κείµενο που της είχε ετοιµάσει ο Λάνθιµος, και το έκανε µε τόσο σωστή προφορά που ξάφνιασε ευχάριστα τους θεατές. «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είµαι µαζί σας απόψε στην Α’ προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισµός. Σας εύχοµαι καλή προβολή και καλό βράδυ», ακούστηκε να λέει η Στόουν.

***



Η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε ότι ο Τράβις Κελς τα κατάφερε µε την πρόταση γάµου του. Μιλώντας σε βρετανική εκποµπή, για να προωθήσει το νέο της άλµπουµ, η τραγουδίστρια µίλησε για τη στιγµή που ο 35χρονος Κελς της έκανε πρόταση γάµου το καλοκαίρι. «Με εξέπληξε πραγµατικά. Ενώ µιλούσαµε στο podcast του, είχε φτιάξει έναν ολόκληρο κήπο στο πίσω µέρος του σπιτιού του για να µου κάνει την πρόταση. Έδωσε τα πάντα, 10 στα 10» επισήµανε η Σουίφτ.

***



Η Άσλεϊ Παρκ και ο Πολ Φόρµαν, πρωταγωνιστές της σειράς Emily in Paris, τερµάτισαν τη σχέση τους µετά από δύο χρόνια. Οι φήµες για τον χωρισµό τους άρχισαν να κυκλοφορούν όταν η 34χρονη ηθοποιός εµφανίστηκε µόνη της στον γάµο της Σελένα Γκόµεζ και του Μπένι Μπλάνκο στην Καλιφόρνια, χωρίς τον Πολ Φόρµαν στο πλευρό της. Αντίθετα, η Άσλεϊ Παρκ βρισκόταν εκεί µε καλές της φίλες, την Κάρα Ντελεβίν και την Νίνα Ντόµπρεβ.