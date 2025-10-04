menu
19.4 C
Chania
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Μόνιμες Στήλες

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Στην πρεµιέρα της Bugonia του Γιώργου Λάνθιµου, µια απρόσµενη έκπληξη περίµενε το κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την ώρα που ο σκηνοθέτης παρουσίαζε την ταινία του, ξαφνικά στην αίθουσα ακούστηκε η φωνή της Έµµα Στόουν. Η ηθοποιός, αν και δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, διάβασε ένα κείµενο που της είχε ετοιµάσει ο Λάνθιµος, και το έκανε µε τόσο σωστή προφορά που ξάφνιασε ευχάριστα τους θεατές. «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είµαι µαζί σας απόψε στην Α’ προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισµός. Σας εύχοµαι καλή προβολή και καλό βράδυ», ακούστηκε να λέει η Στόουν.
***


Η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε ότι ο Τράβις Κελς τα κατάφερε µε την πρόταση γάµου του. Μιλώντας σε βρετανική εκποµπή, για να προωθήσει το νέο της άλµπουµ, η τραγουδίστρια µίλησε για τη στιγµή που ο 35χρονος Κελς της έκανε πρόταση γάµου το καλοκαίρι. «Με εξέπληξε πραγµατικά. Ενώ µιλούσαµε στο podcast του, είχε φτιάξει έναν ολόκληρο κήπο στο πίσω µέρος του σπιτιού του για να µου κάνει την πρόταση. Έδωσε τα πάντα, 10 στα 10» επισήµανε η Σουίφτ.
***


Η Άσλεϊ Παρκ και ο Πολ Φόρµαν, πρωταγωνιστές της σειράς Emily in Paris, τερµάτισαν τη σχέση τους µετά από δύο χρόνια. Οι φήµες για τον χωρισµό τους άρχισαν να κυκλοφορούν όταν η 34χρονη ηθοποιός εµφανίστηκε µόνη της στον γάµο της Σελένα Γκόµεζ και του Μπένι Μπλάνκο στην Καλιφόρνια, χωρίς τον Πολ Φόρµαν στο πλευρό της. Αντίθετα, η Άσλεϊ Παρκ βρισκόταν εκεί µε καλές της φίλες, την Κάρα Ντελεβίν και την Νίνα Ντόµπρεβ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum