Life & Fame

Η περιουσία του δισεκατοµµυριούχου Ίλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσµο, ξεπέρασε για λίγο το µισό τρισεκατοµµύριο δολάρια, όπως αναφέρθηκε στο περιοδικό Forbes. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Tesla και της Space X έφτασε τα 500,1 δισεκατοµµύρια δολάρια χθες προτού πέσει πάλι στα 499,1 δισεκατοµµύρια, σύµφωνα µε την κατάταξη «∆ισεκατοµµυριούχοι σε Πραγµατικό Χρόνο» του περιοδικού.

***

Οι Spice Girls απέτισαν φόρο τιµής στον χορογράφο Πολ Ρόµπερτς, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 52 ετών. Σε ανάρτηση στο Ίνσταγκραµ, στον επίσηµο λογαριασµό του συγκροτήµατος τονίζεται ότι ο Πολ Ρόµπερτς «ακτινοβολούσε ευτυχία και θετικότητα». Για πάνω από 25 χρόνια, ο Ρόµπερτς ήταν µια βασική φυσιογνωµία στον κόσµο της χορογραφίας, διαµορφώνοντας χορευτικές φιγούρες για µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα της µουσικής.

***

Ο Ρόµπι Γούιλιαµς προσγειώθηκε στην Αθήνα τη ∆ευτέρα µε το ιδιωτικό του τζετ και διέµεινε σε ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων, λόγω της χθεσινής του εµφάνισης στο Καλλιµάρµαρο. Ο 51χρονος τραγουδιστής είχε εκφράσει την επιθυµία να τραγουδήσει σε αυτόν τον χώρο εδώ και χρόνια. Την παραγωγή συνόδευε εντυπωσιακός εξοπλισµός που ήρθε εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, µε περισσότερα από 150 άτοµα να εργάζονται για το στήσιµο του live.

***

Η Λόρα Ντερν, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «Big Little Lies», έκλεψε την παράσταση στην Εβδοµάδα Μόδας του Παρισιού πραγµατοποιώντας το ντεµπούτο της στην πασαρέλα για τη συλλογή ‘Ανοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Γκαµπριέλα Χερστ. το ντεµπούτο της Ντερν δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς διατηρεί µακροχρόνια σχέση µε τη σχεδιάστρια έχοντας επιλέξει αρκετές φορές τις εντυπωσιακές της δηµιουργίες.