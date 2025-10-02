Life & Fame

Η Μισέλ Φάιφερ έγινε γιαγιά! Κατά τη διάρκεια εµφάνισής της σε podcast, η ηθοποιός µοιράστηκε µε τους παρουσιαστές ότι τον περασµένο χρόνο έγινε γιαγιά για πρώτη φορά. Μιλώντας για τα σχέδια της στην υποκριτική είπε ότι δεν έχει ούτε τον χρόνο ούτε την επιθυµία να αφοσιωθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να µην είναι παρούσα στην οικογένειά της. «Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισµένο χρόνο µπροστά µου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκποµπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», σηµείωσε η Φάιφερ προσθέτοντας: «∆εν το έχω ανακοινώσει και είναι ονειρεµένο».

***

∆ύο Βούλγαροι δηµόσιοι υπάλληλοι ζήτησαν χρήµατα κατά τη διάρκεια ενός συνηθισµένου τροχονοµικού ελέγχου, σταµατώντας τις νταλίκες που µετέφεραν τον εξοπλισµό για τη συναυλία του Ρόµπι Γουίλιαµς. Οι οδηγοί έκαναν καταγγελία σε βάρος τους, καθώς οι Βούλγαροι έφτασαν στο σηµείο να τους ζητήσουν να πάνε σε µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης για να συµπληρώσουν το ποσό των 500 ευρώ, επειδή δεν είχαν µετρητά επάνω τους.

***

Ο βραβευµένος µε Όσκαρ και BAFTA ηθοποιός, Γκάρι Όλντµαν έλαβε τον τίτλο του Ιππότη για τη µακρόχρονη προσφορά του στον κινηµατογράφο και το θέατρο. Γεννηµένος στο Λονδίνο, τιµήθηκε από τον πρίγκιπα Ουίλιαµ σε επίσηµη τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιµών για τα Γενέθλια του Βασιλιά.

***

Τον ρόλο του αφηγητή στη ηχητική εκδοχή των αποµνηµονευµάτων του Σερ Άντονι Χόπκινς, «We Did Ok, Kid» θα έχει ο φίλος του ηθοποιός και σκηνοθέτης Κένεθ Μπράνα. Ο Μπράνα θα αναλάβει να ζωντανέψει την ιστορία του Χόπκινς, καθώς ο βραβευµένος µε τον Όσκαρ θρύλος της υποκριτικής κάνει αναδροµή στη λαµπρή καριέρα του στον κινηµατογράφο και το θέατρο, τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και την πορεία του προς την απεξάρτηση. Οι ακροατές θα ακούσουν από τον ίδιο τον Χόπκινς να διαβάζει αγαπηµένα του ποιήµατα, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι «Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα υπέροχο και ικανοποιητικό ταξίδι και η αναβίωση τόσων πολλών σηµείων καµπής της ζωής και της καριέρας µου ήταν συγκινητική».