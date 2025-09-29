menu
Ματιές στη showbiz

Life & fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Ο Μαρκ Χάµιλ θα λάβει το βραβείο Κινηµατογραφικής Αριστείας Γκρέγκορι Πεκ στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Σαν Ντιέγκο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου.  Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ ανακοίνωσαν ότι θα βραβευθούν επίσης η Μάρλι Μάτλιν, ο Τζον Μαγκάρο και ο Τζο Μανγκανιέλο.
Με την ταινία «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» του Ράιαν Τζόνσον πρόκειται να κλείσει η αυλαία του Φεστιβάλ.
Ο Χάµιλ, ο οποίος έγινε γνωστός ως Λουκ Σκαϊγουόκερ στο «Star Wars» του 1977 και επανέλαβε τον ρόλο στις συνέχειές του, τη 2η σεζόν του «The Mandalorian» και το «The Book of Boba Fett», εµφανίζεται αυτή τη στιγµή στην κινηµατογραφική µεταφορά του βιβλίου του Στίβεν Κινγκ «The Long Walk» σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς. Πρωταγωνίστησε µαζί µε τον Τοµ Χίντλστον στην ταινία «The Life of Chuck», η οποία κέρδισε το βραβείο κοινού στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Τορόντο το 2024.

Παιδί θαύµα, που γοήτευσε το βρετανικό θεατρικό κοινό και σχεδόν άµεσα το Χόλιγουντ άνοιξε τις πύλες του, για να την καταστήσει µία από τις σηµαντικότερες ηθοποιούς οικογενειακών ταινιών, αξιοποιώντας, το σπάνιο φυσικό της χάρισµα, την αισιοδοξία και θετική ενέργεια που εξέπεµπε. Ο λόγος για την Τζούλι Άντριους, µία σπουδαία ηθοποιό, που τραγουδούσε υπέροχα, χόρευε, έπαιζε, έκανε τα πάντα και µπόρεσε µε την ερµηνευτική της απλότητα, να µας πείσει ότι ήταν γεννηµένη για νταντά, πρωταγωνιστώντας στα δυο κλασικά µιούζικαλ της Disney «Μαίρη Πόπινς» και «Η Μελωδία της Ευτυχίας».
Η Τζούλι Άντριους, που σε λίγες ηµέρες συµπληρώνει τα 90 της χρόνια, υπήρξε η αδιαµφισβήτητη σταρ των ταινιών για όλη την οικογένεια, συνέδεσε το όνοµά της µε τον οξυδερκή και µάστορα της επιτυχίας («Ροζ Πάνθηρ», «Το Πάρτυ», «Πρόγευµα στο Τίφανις») Μπλέικ Έντουαρντς, µε τον οποίο παντρεύτηκαν και έζησε µαζί του µία ήρεµη ζωή, µακριά από σκάνδαλα και ροζ δηµοσιεύµατα, αν και η ίδια αποτελούσε «καρπό ενός παράνοµου έρωτα».

Οι βραβευµένες σταρ Νικόλ Κίντµαν (φωτ) και Ελ Φάνινγκ ενώνουν για τέταρτη φορά τις δυνάµεις τους πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά-θρίλερ της Α24 «Discretion».
Το πρότζεκτ βασίζεται σε ένα ανέκδοτο διήγηµα της Τσάντλερ Μπέικερ (Chandler Baker) η οποία υπογράφει και το σενάριο. Σύµφωνα µε το Deadline, η A24 εξασφάλισε τα δικαιώµατα µετά από µια σκληρή «µάχη» προσφορών.

