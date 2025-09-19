Life & Fame

Η αξία του Τίµοθι Σαλαµέ έχει εκτοξευτεί µετά τις τελευταίες ταινίες του και την πρόσφατη, βραβευµένη ερµηνεία του στο «A Complete Unknown». Σύµφωνα µε τους New York Times, ο νεαρός ηθοποιός θα λάβει το ποσό των 25 εκατοµµυρίων δολαρίων, για τον ρόλο του στην επερχόµενη ταινία δράσης, «High Side». Με αυτή τη συµφωνία, ο Σαλαµέ στα 29 του χρόνια γίνεται ο νεότερος ηθοποιός που καταφέρνει να «κλειδώσει» µια τόσο υψηλή αµοιβή ανάµεσα σε κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, όπως οι Ντένζελ Ουάσινγκτον, Ράιαν Ρέινολντς, Μπραντ Πιτ, Τοµ Κρουζ, ‘Ανταµ Σάντλερκαι Γουίλ Σµιθ.

Ο Κόλιν Φάρελ εξέφρασε τον ενθουσιασµό του για τη συνεργασία του µε τη Μάργκοτ Ρόµπι. Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσµένος στην εκποµπή «Late Night with Seth Meyers» µαζί µε τη Ρόµπι και αποκάλυψε ότι ήταν πρόθυµος να συµπρωταγωνιστήσει µαζί της, αφού είχε ακούσει πολύ θετικά σχόλια για εκείνη. «Ακούς διάφορα πράγµατα µε τα χρόνια […]. Έτσι συνάντησα ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί µαζί της… και όλοι, άνδρες και γυναίκες, µου είπαν πόσο εξαιρετική ήταν», ανέφερε ο Φάρελ. Ο ηθοποιός τόνισε εκτός των άλλων πως τον κέρδισε η προσωπικότητά της: «∆εν είναι µόνο µια απίστευτη ηθοποιός, αλλά είναι ευγενική, διασκεδαστική και ένα µε την οµάδα».

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν πρόταση να δοθεί το όνοµα του Τζόρτζιο Αρµάνι στο αεροδρόµιο του µικρού ιταλικού νησιού Παντελερία ως φόρο τιµής. O αείµνηστος σχεδιαστής µόδας περνούσε συχνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στο κτήµα του στο αποκαλούµενο «µαύρο µαργαριτάρι της Μεσογείου», καθώς ήταν το «καταφύγιο» του.

Nτοκιµαντέρ για τον Όζι Όζµπορν µε τίτλο «No Escape From Now» θα κάνει πρεµιέρα στην Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου. Θα είναι διαθέσιµο για streaming αποκλειστικά στην πλατφόρµα διεθνώς, εκτός από την Ιαπωνία. Σε συγκινητικό τρέιλερ του ντοκιµαντέρ που δόθηκε στη δηµοσιότητα περιλαµβάνεται µία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του εκλιπόντος είδωλου της heavy metal σκηνής, τραγουδιστή των Black Sabbath µε σηµαντική σόλο καριέρα. Η δίωρη ταινία, η οποία καταγράφει τις µάχες µε θέµατα υγείας του Όσµπορν και το ταξίδι του για την επιστροφή του στη σκηνή τα τελευταία έξι χρόνια σκηνοθέτησε η βραβευµένη µε BAFTA Τάνια Αλεξάντερ.