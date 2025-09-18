Life & Fame

menu
Ο συµπρωταγωνιστής της Σοφία Βεργκάρα στη σειρά Modern Family, Έρικ Στόουνστριτ, µίλησε ανοιχτά για την ερωτική ζωή της µακροχρόνιας φίλης του. Αποκάλυψε ότι η Βεργκάρα είχε προτίµηση στις θρυλικές προσωπικότητες του αµερικανικού ποδοσφαίρου και είχε σχέση µε κάποιος που δεν ήταν ο Τοµ Μπρέιντι. Ο Έρικ, ο οποίος είναι οπαδός των Kansas City Chiefs, αποκάλυψε ότι είχε σχέση µε τον Τόνι Γκονζάλεζ, ενώ η Βεργκάρα δεν έχει αποκαλύψει πότε συνέβη αυτή η σχέση.

***

Οι θαυµαστές των της σειράς «Φιλαράκια» θα µπορούν πλέον να απολαύσουν ένα φλιτζάνι καφέ εµπνευσµένο από την αγαπηµένη τους κωµική σειρά, στην πόλη όπου διαδραµατίζεται. Το πρώτο µόνιµο κατάστηµα Central Perk θα ανοίξει στην Times Square της Νέας Υόρκης και θα µια «σύγχρονη εκδοχή» εκείνου, στο οποίο σύχναζαν οι Ρος, Ρέιτσελ, Μόνικα, Τσάντλερ, Τζόι και Φίµπι.

***

Ανακοινώθηκαν οι καλλιτέχνες που θα λάβουν µέρος στο Φεστιβάλ Coachella στις 10-12 και 17-19 Απριλίου 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην Καλιφόρνια. Ο Τζάστιν Μπίµπερ, η Σαµπρίνα Κάρπεντερ, η Κάρολ G και ο Άνιµα θα είναι οι επικεφαλής της διοργάνωσης, ενώ και οι τέσσερις καλλιτέχνες έχουν ξαναβρεθεί στο παρελθόν στη σκηνή της ερήµου.

