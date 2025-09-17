Life & Fame

Ο Χάρι και η Μέγκαν έκαναν µια απροσδόκητη εµφάνιση σε ντοκιµαντέρ µε το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland. Το βασιλικό ζεύγος µαζί µε πολλούς διάσηµους πρωταγωνιστούν σε τρέιλερ για το αφιέρωµα του ABC, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ. Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπηµένα του» και η Μέγκαν παρεµβαίνει και αναφέρει ότι «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπηµένα σου παιχνίδια». Άλλοι θαυµαστές του θεµατικού πάρκου που θα συµµετάσχουν στο ντοκιµαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιµι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρµπερτον και Τίφανι Χάντις.

***

Ο Τζέιµς Κάµερον, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου µιας νέας ταινίας «Terminator». Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το σενάριο όχι εξαιτίας έλλειψης ιδεών αλλά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των παγκόσµιων γεγονότων. «Μου έχει ανατεθεί να γράψω µια νέα ιστορία για το Terminator» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάµερον. «∆εν έχω καταφέρει να προχωρήσω πολύ, γιατί δεν ξέρω τι να αφηγηθώ που να µην τον ξεπερνούν τα πραγµατικά γεγονότα. Ζούµε ήδη σε µια εποχή επιστηµονικής φαντασίας» συµπλήρωσε.

***

Με αφορµή την επερχόµενη πρεµιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε µια πρώτη γεύση στους θαυµαστές της, από την εκπληκτική της µεταµόρφωση ως Aurora. Σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασµό στο Instagram, µοιράστηκε τρία στιγµιότυπα από τα παρασκήνια του φιλµ, όπου εµφανίζεται να έχει αφήσει πίσω τα χαρακτηριστικά καστανά της µαλλιά και να έχει υιοθετήσει ένα τολµηρό πλατινέ ξανθό. Μάλιστα οι θαυµαστές της εξέφρασαν τον ενθουσιασµό τους, ενώ κάποιοι παρατήρησαν ότι έµοιαζε µε τη Γκουέν Στεφάνι.