Life & Fame

Ο Τζιν Σίµονς των KISS αποκάλυψε τι του δίδαξε ο Όζι Όσµπορν πριν από τον θάνατό του. Σε νέα συνέντευξη στο podcast «Fail Better», ο Σίµονς µίλησε ανοιχτά για τη σχέση του µε τον Όσµπορν λέγοντας ότι ο αρχηγός των Black Sabbath παρέµεινε ένας προσγειωµένος άνθρωπος παρά τη φήµη του και χαρακτήρισε τον θάνατό του «θλιβερό».

«Υπήρχε ένας µοναδικός άνθρωπος, ένας γίγαντας, που, ό,τι και να έλεγε ο καθένας, ήταν πάντα ο Όζι και φερόταν σε εσένα και στον γείτονα ακριβώς το ίδιο» είπε ο Σίµονς. ««Γεια, πώς είσαι; Χαίροµαι που σε βλέπω». Καµία αλαζονεία, τίποτα απολύτως» επισήµανε ο ροκ σταρ.

***

Η Μαράια Κάρεϊ πρόκειται να συµµετάσχει σε συναυλία σε µια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αµαζονίου την επόµενη Τετάρτη. Σε µία προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή στην κλιµατική κρίση, η Κάρεϊ θα εµφανιστεί σε µια µοναδική πλωτή σκηνή στον ποταµό Γκουαµά στη Βραζιλία για να ευαισθητοποιήσει τον κόσµο σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προσπάθειες για τη διατήρηση του τροπικού δάσους.

***

Στο κόκκινο χαλί των 77ων Βραβείων Έµµυ, ο Χαβιέ Μπαρδέµ έστειλε ένα ισχυρό πολιτικό µήνυµα, εµφανιζόµενος µε παλαιστινιακή κεφίγια. Μιλώντας στο περιοδικό The Hollywood Reporter, ο διάσηµος ηθοποιός απέφυγε να µιλήσει για την υποψηφιότητά του στα βραβεία, εστιάζοντας αντ’ αυτού στη συνεχιζόµενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και προβάλλοντας το θέµα της Παλαιστίνης.

***

Ο 15χρονος σταρ της σειράς «Adolescence» Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία αφού έγινε ο νεότερος άνδρας νικητής βραβείου Έµµι, καθώς η σειρά σάρωσε τα βραβεία στην τελετή στο Λος Άντζελες. Ο Όουεν δέχτηκε θερµή υποδοχή όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, νικώντας αστέρες όπως ο Χαβιέ Μπαρδέµ. Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο Όουεν είπε: «Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα µαθήµατα υποκριτικής πριν από µερικά χρόνια, δεν περίµενα να βρεθώ καν στις Ηνωµένες Πολιτείες, πόσο µάλλον εδώ. Μπορεί να έχει το όνοµά µου αυτό το βραβείο, αλλά στην πραγµατικότητα ανήκει στους ανθρώπους πίσω από την κάµερα, στον Stephen και σε όλο το καστ». Μάλιστα ο Όουεν πήρε µια εβδοµάδα άδεια από το σχολείο από τον διευθυντή του, ωστόσο παραδέχτηκε ότι αυτό έγινε µε τον όρο να κάνει τα µαθήµατά του ενώ θα ήταν στο Λος Άντζελες, ειδικά τα µαθηµατικά.