Life & Fame

Η Amazon MGM Studios θα φέρει στη µεγάλη οθόνη το θρίλερ «Mysteria», µε ένα ισχυρό καστ και επιτελείο.

Σύµφωνα µε το Deadline, η βραβευµένη µε Όσκαρ ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή µέσω της εταιρείας της, Secret Menu ενώ για τη σκηνοθεσία, υποψήφιος είναι ο Κρεγκ Ζόµπελ.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Έρικ Χάισερερ (Eric Heisserer), σεναριογράφου του «Arrival» (2016), ο οποίος θα συµµετέχει και στην παραγωγή, µαζί µε την Κάρµεν Λιούις, µέσω της εταιρείας τους, Chronology.

Το πρότζεκτ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και περιγράφεται ως ένα θρίλερ µε θέµα τον κυβερνοχώρο.

Το επόµενο καλοκαίρι η σταρ αναµένεται να εµφανιστεί στο πολυαναµενόµενο φιλµ του Κρίστοφερ Νόλαν «The Odyssey», µαζί µε ένα καστ κορυφαίων ηθοποιών του Χόλιγουντ.

***

Η Μαράια Κάρεϊ πρόκειται να συµµετάσχει σε συναυλία σε µια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αµαζονίου την επόµενη εβδοµάδα σε µία προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή στην κλιµατική κρίση.

Την επόµενη Τετάρτη η Κάρεϊ θα τραγουδήσει στη συναυλία «Amazônia Live – Today and Always» και θα εµφανιστεί σε µια µοναδική πλωτή σκηνή στον ποταµό Γκουαµά στη Βραζιλία για να ευαισθητοποιήσει τον κόσµο σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προσπάθειες για τη διατήρηση του τροπικού δάσους.

Το ηλιοβασίλεµα του Αµαζονίου θα αποτελέσει το φόντο για την παράσταση της Μαράια Κάρεϊ, σε µια οπτική ωδή της σηµασίας της προστασίας του φυσικού κόσµου. Η σκηνή σχεδιάζεται µε πηγή έµπνευσης το λουλούδι σύµβολο της περιοχής, τη Βικτώρια Αµαζόνικα, είδος νούφαρου. Στη συναυλία θα εµφανιστούν επίσης καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν την τοπική κουλτούρα της πολιτείας Παρά, συµπεριλαµβανοµένων των Ντόνα Ονέτε, Ζοέλµα και Γκάµπι Αµάραντος.

***

Ο Τζον Κράιερ έσπασε τη σιωπή του στο ντοκιµαντέρ του Netflix, «aka Charlie Sheen», φέρνοντας στο φως µια εντυπωσιακή λεπτοµέρεια για την εποχή που βρισκόταν στη επιτυχηµένη σειρά «Two and a Half Men».

Όπως αποκάλυψε, η αµοιβή του ήταν µόλις «το ένα τρίτο» σε σύγκριση µε του συµπρωταγωνιστή του, Τσάρλι Σιν παρόλο που η ασταθής συµπεριφορά του τελευταίου έθεσε σε κίνδυνο την συνέχιση της σειράς και οδήγησε τελικά στην απόλυσή του µετά την 8η σεζόν.