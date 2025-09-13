Life & Fame

menu
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
Ο Bad Bunny δήλωσε ότι η απόφασή του να µη δώσει συναυλίες στις ΗΠΑ οφείλεται εν µέρει σε φόβους του. Συγκεκριµένα θεωρούσε ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής θα στοχοποιούσε τους θαυµαστές του στις συναυλίες του, πολλοί από τους οποίους είναι Λατίνοι. Μάλιστα δήλωσε ότι όσες φορές είχε εµφανιστεί στις ΗΠΑ, οι συναυλίες ήταν επιτυχηµένες και το απόλαυσε ιδιαίτερα που συνδέθηκε µε τους Λατίνους που ζουν εκεί».
***
Το συγκρότηµα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς στο Hollywood Hills, στο Λος Άντζελες πωλείται για 15 εκατοµµύρια δολάρια. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ντέιβιντ Λιντς. ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο, έζησε στο κτήµα των 10 στρεµµάτων για πάνω από 35 χρόνια και δηµιούργησε εκεί τα έργα “Mulholland Drive” και “Lost Highway”, καθώς και πολλές άλλες ταινίες του. Η κατοικία σχεδιάστηκε το 1963 από τον Λόιντ Ράιτ, γιο του Φρανκ Λόιντ Ράιτ και είναι ενταγµένη στη λίστα των Ιστορικών Τοποθεσιών του Λος Άντζελες ως ένα εξαιρετικό παράδειγµα µοντέρνας/οργανικής οικιστικής αρχιτεκτονικής των µέσων του αιώνα.
***
Η Σάρον ‘Οζµπορν επέστρεψε διακριτικά στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης επτά εβδοµάδες µετά το θάνατο του συζύγου της, Όζι Όζµπορν. Η Σάρον µοιράστηκε στο ίνσταγκραµ ένα βίντεο που δηµοσίευσε η κόρη της, Κέλι Όζµπορν, στο οποίο οι δύο τους περνούν χρόνο µαζί, ενώ ακόµα προσπαθούν να ξεπεράσουν τον χαµό του. Οι δυο τους επισκέφθηκαν µια φάρµα στην Αγγλία και    αλληλεπίδρασαν µε µία καφέ κουκουβάγια. «Σήµερα γνώρισα στη µαµά µου την αλιεία µε γεράκια και της άρεσε πολύ! Ευχαριστώ @gerardsulter που έφερες χαµόγελο και στο πρόσωπο της µαµάς µου!», έγραψε η Κέλι στη λεζάντα. Οι θαυµαστές της οικογένειας έσπευσαν να στείλουν τα συγχαρητήριά τους στα σχόλια, µε πολλούς να χαίρονται που βλέπουν τη Σάρον ξανά.
***


Η Μάργκοτ Ρόµπι εντυπωσίασε κατά την προβολή της ταινίας στο Λονδίνο. Με ένα εκπληκτικό διαφανές φόρεµα, συνόδευσε τον συµπρωταγωνιστή της Κόλιν Φάρελ στην πρεµιέρα της ταινίας τους “A Big Bold Beautiful Journey”, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεµβρίου. Η 35χρονη Μάργκοτ ήταν εκπληκτική, καθώς εµφανίστηκε µε ένα εκθαµβωτικό διαφανές φόρεµα από την κολεξιόν SS25 της Armani Privé, το οποίο ήταν περίτεχνα διακοσµηµένο µε κρύσταλλα και πούλιες. Η επιστροφή της σταρ της Μπάρµπι, Μάργκοτ, στο προσκήνιο και στην υποκριτική έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο µετά την άδεια που πήρε για να γεννήσει τον γιο της. Μιλώντας ανοιχτά για τη µητρότητα, είχε πει προηγουµένως: «Είναι όπως όταν προσπαθείς να εξηγήσεις κάτι σε κάποιον που έχει παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνεις γιατί το καταλαβαίνουν, και αν δεν το καταλαβαίνουν, µάλλον είναι πολύ βαρετό να το ακούνε».

