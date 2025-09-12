Life & Fame

Η νέα αίτηση αποφυλάκισης του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπµαν, του ανθρώπου που δολοφόνησε τον Τζον Λένον απορρίφθηκε για 14η φορά. Ο 70χρονος Τσάπµαν, που είχε δολοφονήσει το πρώην µέλος των Beatles, Τζον Λένον, το 1980 στο Μανχάταν, εµφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής αποφυλακίσεων στις 27 Αυγούστου. Ωστόσο η απόφαση που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο, από το αρµόδιο υπουργείο των ΗΠΑ ήταν αρνητική.

***

Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαµ θα αποτελέσει το θέµα νέου ντοκιµαντέρ του Netflix, µε τίτλο «Victoria Beckham». Το ντοκιµαντέρ θα είναι διαθέσιµο στις 9 Οκτωβρίου και θα περιλαµβάνει συνεντεύξεις µε τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαµ, καθώς και «κορυφαίες προσωπικότητες της µόδας». Τη σειρά θα σκηνοθετήσει η Νάντια Χόλγκρεν, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «Becoming» της Μισέλ Οµπάµα.

***

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο µίλησε για την καριέρα του και αποκάλυψε πως η επόµενη µεγάλη του φιλοδοξία είναι µια νέα συνεργασία µε τον θρυλικό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε. Σε συνέντευξή του τόνισε πως το να δουλέψει ξανά µε τον Μάρτιν θα είναι το απόλυτο δώρο. «Είναι ο εθνικός µας θησαυρός και ο σπουδαιότερος σκηνοθέτης στον κόσµο» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες των σινεφίλ για επικείµενη συνεργασία.

***

Ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να φτάνει στο σπίτι του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο, την Τετάρτη, σηµατοδοτώντας την πρώτη τους συνάντηση µετά από πάνω από ένα χρόνο, εν µέσω της µακροχρόνιας διαµάχης τους. Πατέρας και ο γιος µοιράστηκαν ένα απογευµατινό τσάι και συνοµίλησαν για λίγο λιγότερο από µία ώρα. Η συνάντηση αυτή διήρκεσε πολύ περισσότερο από την προηγούµενη 30λεπτη συνοµιλία τους τον Φεβρουάριο του 2024, µετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου του µονάρχη.