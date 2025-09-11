menu
26.4 C
Chania
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Μόνιμες Στήλες

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

Η Τζένιφερ Άνιστον έλάµπε στην πρεµιέρα της τέταρτης σεζόν της εκποµπής «The Morning Show», µε τον σύντροφο της Τζιµ Κέρτις στο πλευρό της. Το ζευγάρι έχει µια ήσυχη σχέση εδώ και µήνες, ενώ στο κόκκινο χαλί ο Τζιµ στάθηκε στο πλάι και κοίταζε µε υπερηφάνεια την Άνιστον. Η εµφάνισή του ήρθε µόλις δύο ηµέρες µετά την υπονοούµενη αναφορά της Τζένιφερ στη σχέση τους µε µια φωτογραφία του στην παραλία, αν και ήταν ορατό µόνο το πίσω µέρος του κεφαλιού του.

***

Η Ρόζι Ο’ Ντόνελ χαρακτηρίζει το τέλος της φιλίας της µε την Έλεν ΝτεΤζένερις «ένα από τα πιο οδυνηρά πράγµατα που της έχουν συµβεί ποτέ». Η φιλία τους τελείωσε µετά από µια συνέντευξη το 2004 στο Larry King Live, κατά τη διάρκεια της οποίας η ΝτεΤζένερις δήλωσε ότι δεν ήταν φίλη µε την Ο’ Ντόνελ. «Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα µου και να µου κρατήσει το χέρι, όπως έκανα εγώ για εκείνη, έκανε το αντίθετο», είπε η Ο’ Ντόνελ, αναφερόµενη στην υποστήριξή της προς την ΝτεΤζένερις µετά την αποκάλυψη της σεξουαλικής της ταυτότητας. Τέλος επισήµανε πως δεν µπορούσε να το πιστέψει, καθώς όπως δήλωσε «Έχω φωτογραφίες της να κρατάει τα νεογέννητα µωρά µου. Την ήξερα 30 χρόνια».

***

Περιοδεία στην Ευρώπη ανακοίνωσε το θρυλικό συγκρότηµα System of a Down µετά από πολλά χρόνια απουσίας, προκαλώντας φρενίτιδα στο κοινό της µέταλ. Η κορυφαία µπάντα µετά από την περιοδεία στην Αµερική φέτος, θα ταξιδέψει σε Στοκχόλµη, Παρίσι, Μιλάνο, Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Βαρσοβία, για συναυλίες από τις 29 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου. Μαζί τους οι Queens Of The Stone Age και Acid Bath που θα ανοίγουν τις συναυλίες τους. Το κοινό µπορεί να κλείσει εισιτήρια από τις 19 Σεπτεµβρίου στην ιστοσελίδα του συγκροτήµατος.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum