Life & Fame

Η Τζένιφερ Άνιστον έλάµπε στην πρεµιέρα της τέταρτης σεζόν της εκποµπής «The Morning Show», µε τον σύντροφο της Τζιµ Κέρτις στο πλευρό της. Το ζευγάρι έχει µια ήσυχη σχέση εδώ και µήνες, ενώ στο κόκκινο χαλί ο Τζιµ στάθηκε στο πλάι και κοίταζε µε υπερηφάνεια την Άνιστον. Η εµφάνισή του ήρθε µόλις δύο ηµέρες µετά την υπονοούµενη αναφορά της Τζένιφερ στη σχέση τους µε µια φωτογραφία του στην παραλία, αν και ήταν ορατό µόνο το πίσω µέρος του κεφαλιού του.

Η Ρόζι Ο’ Ντόνελ χαρακτηρίζει το τέλος της φιλίας της µε την Έλεν ΝτεΤζένερις «ένα από τα πιο οδυνηρά πράγµατα που της έχουν συµβεί ποτέ». Η φιλία τους τελείωσε µετά από µια συνέντευξη το 2004 στο Larry King Live, κατά τη διάρκεια της οποίας η ΝτεΤζένερις δήλωσε ότι δεν ήταν φίλη µε την Ο’ Ντόνελ. «Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα µου και να µου κρατήσει το χέρι, όπως έκανα εγώ για εκείνη, έκανε το αντίθετο», είπε η Ο’ Ντόνελ, αναφερόµενη στην υποστήριξή της προς την ΝτεΤζένερις µετά την αποκάλυψη της σεξουαλικής της ταυτότητας. Τέλος επισήµανε πως δεν µπορούσε να το πιστέψει, καθώς όπως δήλωσε «Έχω φωτογραφίες της να κρατάει τα νεογέννητα µωρά µου. Την ήξερα 30 χρόνια».

Περιοδεία στην Ευρώπη ανακοίνωσε το θρυλικό συγκρότηµα System of a Down µετά από πολλά χρόνια απουσίας, προκαλώντας φρενίτιδα στο κοινό της µέταλ. Η κορυφαία µπάντα µετά από την περιοδεία στην Αµερική φέτος, θα ταξιδέψει σε Στοκχόλµη, Παρίσι, Μιλάνο, Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Βαρσοβία, για συναυλίες από τις 29 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου. Μαζί τους οι Queens Of The Stone Age και Acid Bath που θα ανοίγουν τις συναυλίες τους. Το κοινό µπορεί να κλείσει εισιτήρια από τις 19 Σεπτεµβρίου στην ιστοσελίδα του συγκροτήµατος.