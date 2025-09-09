Life & Fame

Στην τελετή απονοµής των MTV Video Music Awards 2025, η Lady Gaga αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια, αποσπώντας τέσσερα βραβεία. Η Lady Gaga παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, µια κίνηση που έγινε προκειµένου να προλάβει προγραµµατισµένη της συναυλία. Μάλιστα η ώρα έναρξης της συναυλίας µετατέθηκε κατά µία ώρα, προκειµένου να µπορέσει να παραστεί στην τελετή. Κατά την οµιλία της, η τραγουδίστρια έκανε µία τρυφερή αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι.

***



Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η Μπίλι Άιλις ήταν µεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν το Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες τη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης των Oasis. Το σκέλος της περιοδείας «Oasis Live ‘25» άρχισε µε δύο sold-out συναυλίες µε πλήθος διάσηµων ηθοποιών και µουσικών στο κοινό, όπως οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σάλµα Χάγιεκ, Κρίστεν Στιούαρτ, Τζέιµς Χέτφιλντ των Metallica, Μπίλι Άιλις και Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

***

Η Τζούλια Ρόµπερτς αποκάλυψε σε συνέντευξη της στο περιοδικό 72 τα 7 άτοµα που θα προσκαλούσε σε νυχτερινή έξοδο. «Ας ξεκινήσουµε µε τον σύζυγό µου», αρχίζει η 57χρονη ηθοποιός, αναφερόµενη στον Ντάνι Μόντερ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2002 και µε τον οποίο έχει τρία παιδιά. «Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, σκέφτοµαι τον Ιησού», συνεχίζει, προσθέτοντας στη συνέχεια ότι η Τζόνι Μίτσελ, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Βαν Μόρισον και η καλύτερή της φίλη από το λύκειο, η Paige, θα ήταν οι άλλοι, καθώς και ο ίδιος ο Έννινφουλ, ο συνιδρυτής και διευθυντής δηµιουργικού της εταιρείας πίσω από τη νέα έκδοση του περιοδικού. Οι ερωτήσεις που θα τους απηύθυνε, θα ήταν «Ποιο ήταν το πιο ικανοποιητικό κοµµάτι της ζωής σας;» και «Αρέσουν σε κανέναν εδώ τα φασόλια µε τοστ;», ενώ ποτέ δεν θα τους ρωτούσε ποια είναι η γνώµη τους γι’ αυτήν.