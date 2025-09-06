Life & fame

Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρµάνι στο Μιλάνο, σε ηλικία 91 ετών, έχει προκαλέσει παγκόσµια συγκίνηση. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πληµµυρίσει από θερµά µηνύµατα και αναρτήσεις, καθώς πλήθος διασηµοτήτων και θαυµαστών του σχεδιαστή, ανάµεσα τους και η Τζόρτζια Μελόνι µε τον Ρίτσαρντ Γκιρ, αποχαιρετούν τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωµά του στον κόσµο της µόδας.

Σηµειώνεται ότι η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνηµα από το Σάββατο 6 Σεπτεµβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου, από τις 9 π.µ. έως τις 6 µ.µ., στο Μιλάνο, στον χώρο Armani/Teatro, ενώ η κηδεία του θα πραγµατοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Η Τζέσικα Τσαστέιν αποκάλυψε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της ∆όξας στο Χόλιγουντ, έχοντας στο πλευρό της, την οικογένειά της. Μαζί της στην τελετή, σε µια σπάνια δηµόσια εµφάνιση ήταν η 7χρονη κόρη της, Τζουλιέτα, ο 5χρονος Ογκούστους και ο σύζυγός της, Τζιαν Λούκα Πάσι ντε Πρεπόζουλο. Ευχαρίστησε την οικογένεια της και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι µπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθει το βάρος και το µεγάλο δώρο όσων καταφέρνουν να κάνουν στο Χόλιγουντ. «Για µένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: «Συνέχισε»», συµπλήρωσε η σταρ.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν λέει ότι ο Τζον Κάντι, ο διαβόητο θείο του στην οθόνη, ήταν ένας από τους πρώτους που παρατήρησε ότι ο πατέρας του ήταν «ένα τέρας». Ο Κάλκιν, που σήµερα είναι 45 ετών, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Uncle Buck» του 1989, µαζί µε τον Κάντι. Ο σταρ της ταινίας «Home Alone» µιλάει ανοιχτά για τη φιλία του µε τον αείµνηστο ηθοποιό στο νέο ντοκιµαντέρ του Κόλιν Χανκς «John Candy: I Like Me». Ο διάσηµος Κέβιν συνέχισε αναφερόµενος στον Κάντι: «Νοµίζω ότι το είχε καταλάβει. Ακούστε, ακόµα και πριν ξεσπάσει η επιτυχία και αρχίσει το Home Alone, δεν ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο δύσκολος ήταν ο πατέρας µου. ∆εν ήταν µυστικό. Ήταν ήδη ένα τέρας».