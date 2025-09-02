Life & fame

Επί δεκαετίες, ο σκηνοθέτης, Γκιγιέρµο ντελ Τόρο συγκέντρωνε µια εκπληκτική συλλογή έργων τέχνης και αντικειµένων που καθρεφτίζουν τις γοτθικές του εµµονές. Στον θησαυρό του που ο ίδιος ονόµασε “Bleak House” (Ζοφερός Οίκος), περιλαµβάνονται περίπου 10.000 µοναδικά κοµµάτια, από φιγούρες µαγείας και επιστηµονικής φαντασίας µέχρι µορφές εµπνευσµένες από αρχαίους µύθους και ιστορίες τρόµου. Ωστόσο οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το Λος ‘Αντζελες αποτέλεσαν το έναυσµα για να αποφασίσει ο βραβευµένος δηµιουργός να αποχωριστεί µέρος αυτού του θησαυρού.

Η Κιµ Νόβακ επέκρινε τον τίτλο της ταινίας “Scandalous!”, της επερχόµενης βιογραφικής ταινίας για τη σχέση της το 1957 µε το µέλος της “Rat Pack” Σάµι Ντέιβις Τζούνιορ. Η 92χρονη ηθοποιός, από τις σηµαντικότερες σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ και πρωταγωνίστρια της ταινίας “Vertigo” του Άλφρεντ Χίτσκοκ του 1958, είχε µια µυστική σχέση µε τον µαύρο τραγουδιστή και ηθοποιό στο απόγειο της καριέρας τους, ενώ στην Αµερική υπήρχαν νόµοι περί φυλετικού διαχωρισµού του Τζιµ Κρόου.

Η Σίντι Λόπερ έδωσε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στο Hollywood Bowl και µαζί της στη σκηνή ήταν οι ειδικοί καλεσµένοι Τζόνι Μίτσελ, Τζον Λέτζεντ, Cher και SZA. Νωρίτερα φέτος, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στη Βόρεια Αµερική, µε δύο συναυλίες στις 29 και 30 Αυγούστου. Οι θαυµαστές της διατύπωναν εικασίες για το αν θα έκανε κάτι ξεχωριστό µε αφορµή την ολοκλήρωση της περιοδείας και εξέπληξε το κοινό φέρνοντας στη σκηνή θρυλικούς καλλιτέχνες.

Το “Blinding Lights” του The Weeknd είναι επίσηµα το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που έφτασε τα 5 δισεκατοµµύρια streams, όπως επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το “Blinding Lights” πέτυχε αυτό το κατόρθωµα περίπου έξι χρόνια µετά την κυκλοφορία του.