Life & Fame

∆ιαφηµιστικό αποδείχθηκε πως γύριζε στα Πετράλωνα η Λίλι Κόλινς τον περασµένο Νοέµβριο. Η πρωταγωνίστρια της σειράς “Emily in Paris”, βρέθηκε τον περασµένο Νοέµβριο στην Αθήνα για κάποια γυρίσµατα στα Πετράλωνα και στη Νέα Μάκρη. Στο διαφηµιστικό η ηθοποιός φαίνεται να ψάχνει ένα τραπέζι σε καφέ της περιοχής και να τρώει παραδοσιακές ελιές, ενώ σε άλλο βίντεο της διαφηµιστική καµπάνιας ρούχων, η ηθοποιός απολαµβάνει την παραλία της Νέας Μάκρης µαζί µε έναν φίλο της.

O Ρόµπι Γουίλιαµ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του µε τον επί σειρά ετών µάνατζέρ του, Μάικλ Λόνι µετά από 14 χρόνια κοινής πορείας. Ο τραγουδιστής, µε δήλωσή του στην εφηµερίδα The Sun, γνωστοποίησε την αποχώρηση, λέγοντας: «Ήταν µια απίστευτη περίοδος και στάθηκα τυχερός που µε διαχειρίστηκαν µερικοί πραγµατικά υπέροχοι άνθρωποι και συγκεκριµένα ο Ντέιβιντ Ένθοβεν, ο Τιµ Κλαρκ και ο Μάικλ Λόνι», ανέφερε ο καλλιτέχνης. «Ωστόσο, σε αυτή την ιδιαίτερα ανοδική φάση της καριέρας µου, µε τόσες ευκαιρίες να ανοίγονται µπροστά µου και τη µουσική βιοµηχανία να αλλάζει τόσο γρήγορα, ένιωσα ότι ήρθε η στιγµή για µια αλλαγή, για µια φρέσκια ενέργεια. Αυτή τη στιγµή δηµιουργώ µια ολοκαίνουρια οµάδα και είµαι πολύ ενθουσιασµένος για το µέλλον», πρόσθεσε.

Ο Μορισέι ακύρωσε την προγραµµατισµένη του συναυλία στη Βαλένθια, αφού έµεινε άυπνος εξαιτίας του θορύβου από το Φεστιβάλ Las Fallas. Σε δήλωση στην ιστοσελίδα του αναφέρεται: «Έχοντας ταξιδέψει οδικώς για δύο ηµέρες, ο Μορισέι έφτασε στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια αργά την Τετάρτη. Οποιαδήποτε µορφή ύπνου ή ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αδύνατη λόγω του θορύβου του φεστιβάλ/των δυνατών τέκνο τραγουδιών/των ανακοινώσεων από τα µεγάφωνα. Η εµπειρία αυτή άφησε τον Μορισέι σε κατατονική κατάσταση και δεν θα εµφανιστεί στη σκηνή». Η οµάδα του τραγουδιστή επέµεινε ότι η συναυλία δεν «ακυρώθηκε» ακριβώς αλλά ότι «οι συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την πραγµατοποίησή της».