menu
13.9 C
Chania
Σάββατο, 14 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΜατιές στη showbiz
Ματιές στη showbiz

Life & Fame

Χριστίνα Κουμαδωράκη
0

∆ιαφηµιστικό αποδείχθηκε πως γύριζε στα Πετράλωνα η Λίλι Κόλινς τον περασµένο Νοέµβριο. Η πρωταγωνίστρια της σειράς “Emily in Paris”, βρέθηκε τον περασµένο Νοέµβριο στην Αθήνα για κάποια γυρίσµατα στα Πετράλωνα και στη Νέα Μάκρη. Στο διαφηµιστικό η ηθοποιός φαίνεται να ψάχνει ένα τραπέζι σε καφέ της περιοχής και να τρώει παραδοσιακές ελιές, ενώ σε άλλο βίντεο της διαφηµιστική καµπάνιας ρούχων, η ηθοποιός απολαµβάνει την παραλία της Νέας Μάκρης µαζί µε έναν φίλο της.

***

O Ρόµπι Γουίλιαµ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του µε τον επί σειρά ετών µάνατζέρ του, Μάικλ Λόνι µετά από 14 χρόνια κοινής πορείας. Ο τραγουδιστής, µε δήλωσή του στην εφηµερίδα The Sun, γνωστοποίησε την αποχώρηση, λέγοντας: «Ήταν µια απίστευτη περίοδος και στάθηκα τυχερός που µε διαχειρίστηκαν µερικοί πραγµατικά υπέροχοι άνθρωποι και συγκεκριµένα ο Ντέιβιντ Ένθοβεν, ο Τιµ Κλαρκ και ο Μάικλ Λόνι», ανέφερε ο καλλιτέχνης. «Ωστόσο, σε αυτή την ιδιαίτερα ανοδική φάση της καριέρας µου, µε τόσες ευκαιρίες να ανοίγονται µπροστά µου και τη µουσική βιοµηχανία να αλλάζει τόσο γρήγορα, ένιωσα ότι ήρθε η στιγµή για µια αλλαγή, για µια φρέσκια ενέργεια. Αυτή τη στιγµή δηµιουργώ µια ολοκαίνουρια οµάδα και είµαι πολύ ενθουσιασµένος για το µέλλον», πρόσθεσε.

***

Ο Μορισέι ακύρωσε την προγραµµατισµένη του συναυλία στη Βαλένθια, αφού έµεινε άυπνος εξαιτίας του θορύβου από το Φεστιβάλ Las Fallas. Σε δήλωση στην ιστοσελίδα του αναφέρεται: «Έχοντας ταξιδέψει οδικώς για δύο ηµέρες, ο Μορισέι έφτασε στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια αργά την Τετάρτη. Οποιαδήποτε µορφή ύπνου ή ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αδύνατη λόγω του θορύβου του φεστιβάλ/των δυνατών τέκνο τραγουδιών/των ανακοινώσεων από τα µεγάφωνα. Η εµπειρία αυτή άφησε τον Μορισέι σε κατατονική κατάσταση και δεν θα εµφανιστεί στη σκηνή». Η οµάδα του τραγουδιστή επέµεινε ότι η συναυλία δεν «ακυρώθηκε» ακριβώς αλλά ότι «οι συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την πραγµατοποίησή της».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum