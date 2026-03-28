Λευκό τοπίο στα ορεινά των Χανίων – Τα χιονοσκεπή Λευκά Όρη “γεµίζουν” τις πηγές

Στα διακόσια τετραγωνικά χιλιόµετρα καταγράφεται από τους δορυφόρους η χιονοκάλυψη στον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων, στοιχείο εξαιρετικά σηµαντικό για τα τέλη Μαρτίου. Μάλιστα αν δεν έχουµε νοτιάδες το επόµενο διάστηµα ώστε να λιώσει το χιόνι και αυτό διατηρηθεί έως τον Μάιο και τον Ιούνιο αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο για την πλήρωση των πηγών.

Τα “Χ.ν.” απευθύνθηκαν στο “Ινστιτούτο Ελιάς – ΕΛΓΟ ∆ήµητρα” που παρακολουθεί τα στοιχεία των σταθµών παρακολούθησης αλλά και όσα δίνουν τα δορυφορικά συστήµατα.

«Είχαµε κάποιες χιονοπτώσεις σε όλους τους ορεινούς όγκους, δηλαδή και στα Λευκά Όρη και στον Ψηλορείτη και στα Λασιθιώτικα βουνά. Εµείς προσπαθήσαµε µε στοιχεία από ραντάρ και µε απεικονίσεις Sentinel που είναι ουσιαστικά συνδυασµός “ραντάρ και οπτικής δορυφορικής ερµηνείας” να εκτιµήσουµε την επιφάνεια του χιονιού που έπεσε στην Κρήτη. Φυσικά αυτό έχει µία αβεβαιότητα γιατί δεν είναι µία πλήρης επιχειρησιακή χαρτογράφηση, αλλά µας δίνει µια πολύ καλή εικόνα.

Αυτό µάλιστα το συγκρίναµε µε την αντίστοιχη περίοδο τα τέλη Μαρτίου του 2025» εξηγεί στα «Χανιώτικα νέα» o κ. Νεκτάριος Κουργιαλάς Κύριος Ερευνητής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδεύσεων του “Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών, ΕΛΓΟ “∆ήµητρα”».

Η ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΗ

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απεικόνισης, προχθές στις 26 Μαρτίου είχαµε:

• ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ: Μία καλή µέση εκτίµηση ότι είµαστε γύρω στα 200 τετραγωνικά χιλιόµετρα χιονοκάλυψης. Τρεις φορές περισσότερο χιόνι σε σύγκριση µε πέρυσι την ίδια περίοδο.

• ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ: Η χιονοκάλυψη έφτασε στα 115 τετραγωνικά χιλιόµετρα, επτά φορές περισσότερο χιόνι σε σχέση µε πέρυσι.

• ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ: Η χιονοκάλυψη κυµάνθηκε στα 65 τετραγωνικά χιλιόµετρα, 10 φορές πιο πολυ χιόνι σε σύγκριση µε το 2025.

«Αν το δούµε συγκριτικά έχουµε αρκετά µεγαλύτερο όγκο νερού τέλος Μαρτίου, µες στην άνοιξη δηλαδή. Άρα έπεσε η χιονόπτωση αυτή κάπως πιο αργά χρονικά, που είναι καλό, γιατί σηµαίνει ότι θα αποδοθεί αυτό το νερό· θα κρατήσει δηλαδή κάποιες εβδοµάδες περισσότερο µέσα στο καλοκαίρι. Αν πάνε όλα καλά, αν δεν έχουµε κάποιο ακραίο νοτιά, τα χιόνια θα λιώσουνε µέσα στο Μάιο, αλλά πιθανόν να κρατήσουν και µες τον Ιούνιο σε κάποιες περιοχές, ενώ πέρυσι αν θυµάστε αρχές Μαΐου είχε λιώσει το χιόνι» λέει ο ερευνητής.

ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

Πώς όµως µεταφράζεται σε… νερό όλος αυτός ο όγκος χιονιού; Ο κ. Κουργιααλάς απαντάει «ας δούµε ένα σενάριο ότι έχουµε ένα µέσο πάχος χιονιού 30 πόντους σε όλους τους ορεινούς όγκους -τοπικά είχαµε και περισσότερο αλλά και λιγότερο- αυτό µεταφράζεται σε όγκο χιονιού περίπου στα 100 εκατοµµύρια κυβικά και σε όγκο νερού γύρω στα 20 εκατοµµύρια κυβικά σε όλη την Κρήτη. Είναι µία σηµαντική ποσότητα που σιγά-σιγά λόγω των καρστικών γεωλογικών πετρωµάτων θα αποδοθεί, θα πάει στους υπόγειους υδροφορείς, θα βγει στις πηγές. Άρα θα µας δώσει νερό, θα τροφοδοτήσει για τους επόµενους µήνες και τις εκφορτίσεις των πηγών, οπότε είναι µια καλή ανάσα. Ιδίως για την Ανατολική Κρήτη που όντως υπέφερε, αυτές οι χιονοπτώσεις ήταν µία ανάσα. Και σίγουρα αν γίνει µια σωστή διαχείριση του νερού και δεν έχουµε και αστοχίες γενικά και στα φράγµατα και ούτω καθεξής, πιστεύω ότι το καλοκαίρι δεν θα έχουµε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα.»

Έχει διατυπωθεί στο παρελθόν, ρωτάµε τον κ. Κουργιαλά, ότι το χιόνι που πέφτει στα Λευκά όρη το βλέπουµε µε τη µορφή νερού µετά από ενάµιση χρόνο. Ισχύει κάτι τέτοιο; «Γενικά η εκφόρτιση του νερού αυτού από τους ορεινούς όγκους στις πηγές, έχει µια χρονοκαθυστέρηση αλλά εξαρτάται από το γεωλογικό σύστηµα. Σε άλλες πηγές η χρονοκαθυστέρηση είναι κάποιους µήνες και σε άλλες πηγές είναι και ένα χρόνο και παραπάνω από χρόνο. ∆ηλαδή στην Αγιά όντως η χρονοκαθυστέρηση είναι πάνω από χρόνο, αλλά σε άλλες πηγές όπως είναι στα Μεσκλά η καθυστέρηση είναι κάποιους µήνες, οπότε εκεί µπορούµε να το δούµε και φέτος, δηλαδή το Σεπτέµβριο, που είναι κρίσιµο να έχουµε νερό τέλος καλοκαιριού µες στο φθινόπωρο. Οπότε εξαρτάται η πορεία η γεωλογική του υπόγειου νερού αλλά ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό θα το δούµε µετά από ένα χρόνο- ενάµιση χρόνο. Σε κάθε περίπτωση όµως είναι σηµαντικό ότι είχαµε αυτές τις χιονοκαλύψεις και τις βροχοπτώσεις που δεν δηµιούργησαν και κάποιο πρόβληµα στις καλλιέργειες τώρα έτσι όπως έπεσαν. Γιατί αν αυτή η βροχόπτωση ή αν αυτές οι βροχοπτώσεις συνεχιστούν στην πορεία της άνοιξης, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, πιθανόν να έχουµε κάποια προβλήµατα λόγω της ανθοφορίας. Οπότε το timing ήταν καλό. Γενικά περί της ανθοφορίας στις καλλιέργειες είναι καλή η βροχόπτωση, αρκεί να µην έχουµε υγρασία και συνεχείς βροχοπτώσεις, γιατί αυτό δηµιουργεί πρόβληµα στη γονιµοποίηση των ανθέων κτλ. Το ότι έπεσαν αυτές οι βροχές το Μάρτιο ιδίως για τις ξηρικές καλλιέργειες είναι θετικό στοιχείο. Αυτό σηµαίνει ότι η ανθοφορία θα πάει πολύ καλά, είναι ένας οιωνός ότι όλοι θα έχουµε µία καλή παραγωγή».

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

Αναφορικά µε τις βροχοπτώσεις ο κ. Κουργιαλάς εξηγεί ότι «τις τελευταίες µέρες είχαµε κάποια ύψη βροχόπτωσης σε όλη την Κρήτη τα οποία ήταν αρκετά· έδωσαν έτσι µια ανάσα όσον αφορά τα υδατικά αποθέµατα. Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι λύθηκε το πρόβληµα της έλλειψης νερού που είχαµε τα προηγούµενα χρόνια, αν σκεφτούµε ότι την τελευταία τριετία από το 2023 µέχρι το '25 είχαµε πολύ µειωµένες βροχοπτώσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, δηλαδή σε σχέση µε το 2019 µέχρι το 2022, είχαµε ένα έλλειµµα ιδίως στην ανατολική Κρήτη στο Λασίθι που έφτανε το 65% ! Παρόλα αυτά οι βροχοπτώσεις ήταν σηµαντικές.»

Πιο συγκεκριµένα το τρίµηνο του 2026 είχαµε βροχοπτώσεις:

• Στο Νοµό Χανίων 350 χιλ. νερού

• Στο Ρέθυµνο γύρω στα 400 χιλ. νερού.

• Στο Ηράκλειο 250 χιλ. νερού.

• Στο Ν. Λασιθίου 225 χιλ. νερού.

Τα παραπάνω ποσοστά σύµφωνα µε τον ερευνητή «είναι καλές ποσότητες αν σκεφτούµε ότι τον Μάρτιο η βροχή που έπεσε σε σχέση µε το 2025, ήτανε σε πολύ υψηλό ποσοστό. ∆ηλαδή 42% ήταν στο Λασίθι, 30% στα Χανιά, στο Ρέθυµνο γύρω στο 40% και στο Ηράκλειο γύρω στο 35%

Και επίσης σηµαντικό είναι να πούµε ότι οι βροχοπτώσεις που έπεσαν το 2026, τους πρώτους τρεις µήνες, σαν ποσοστό στα Χανιά έφτασαν περίπου το 85% όλης της βροχόπτωσης που είχε πέσει όλο το 2025. Στο Ρέθυµνο γύρω στο 75%! Στο Ηράκλειο το 60% και στο Λασίθι 44 %. Είναι µια ανάσα σίγουρα έτσι ώστε το καλοκαίρι να µην έχουµε τώρα το άγχος που υπήρχε ιδίως στην ανατολική Κρήτη µε τις πιέσεις που δέχεται και ο πρωτογενής τοµέας και ο τουρισµός».