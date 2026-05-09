Λευκάδα: Συνεχίζεται το θρίλερ με το ναυτικό drone – Τάνκερ πλέουν στην ίδια θαλάσσια περιοχή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνεχίζεται το θρίλερ με το ναυτικό drone στη Λευκάδα.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται το ενδεχόμενο της επίθεσης τύπου «καμικάζι» εναντίον εμπορικού πλοίου, αλλά και της προβοκάτσιας, με δεδομένο ότι εντός του μη επανδρωμένου σκάφους φέρεται να βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις.

Οπως μετέδωσε με νεότερο ρεπορτάζ η εφημερίδα “Καθημερινή”, από την έρευνα της προκύπτει ότι το τελευταίο 24ωρο στην ίδια θαλάσσια περιοχή πλέουν τουλάχιστον δύο τάνκερ, τα οποία είχαν συνδεθεί με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Τα δύο σκάφη δεν είναι στη λίστα των κυρώσεων, επομένως δεν θεωρούνται επισήμως πλοία του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, και τα δύο τάνκερ βρίσκονται στο ραντάρ των δυτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το πρώτο εξ αυτών, το οποίο μεταφέρει αργό πετρέλαιο, πλέει με κροατική σημαία και ανήκει σε εταιρεία με έδρα την πόλη Ζάνταρ στην Αδριατική. Είχε ξεκινήσει την Τετάρτη από την Τεργέστη και είναι προγραμματισμένο να καταπλεύσει στον Πειραιά το Σάββατο (9/5). Το τάνκερ άλλαξε τυπικά ιδιοκτήτη το 2025. Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς ουκρανικά ΜΜΕ το είχαν συμπεριλάβει σε λίστα τουλάχιστον 200 δεξαμενόπλοιων, τα οποία φέρεται να εξήγαγαν 15 εκατ. τόνους πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια. Οι Ουκρανοί είχαν χαρακτηρίσει τα συγκεκριμένα δρομολόγια «αιματοβαμμένες εξαγωγές».

Το δεύτερο πλοίο με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο πλέει κοντά στο προηγούμενο το τελευταίο 24ωρο, είναι ένα χημικό τάνκερ με σημαία Μάλτας και ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με ανοιχτές ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, είχε ξεκινήσει την Τετάρτη από το Μιλάτσο στη Σικελία και πρόκειται να καταπλεύσει στην Καλαμάτα. «Το πλοίο δεν είναι στη λίστα των δυτικών κυρώσεων, όμως έχει μεταφέρει στο παρελθόν ρωσικό LPG», είπε ασφαλής πηγή.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

