Λευκάδα: Συνεχίζεται το θρίλερ με το ναυτικό drone – Τάνκερ πλέουν στην ίδια θαλάσσια περιοχή

Συνεχίζεται το θρίλερ με το ναυτικό drone στη Λευκάδα.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται το ενδεχόμενο της επίθεσης τύπου «καμικάζι» εναντίον εμπορικού πλοίου, αλλά και της προβοκάτσιας, με δεδομένο ότι εντός του μη επανδρωμένου σκάφους φέρεται να βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις.

Οπως μετέδωσε με νεότερο ρεπορτάζ η εφημερίδα “Καθημερινή”, από την έρευνα της προκύπτει ότι το τελευταίο 24ωρο στην ίδια θαλάσσια περιοχή πλέουν τουλάχιστον δύο τάνκερ, τα οποία είχαν συνδεθεί με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Τα δύο σκάφη δεν είναι στη λίστα των κυρώσεων, επομένως δεν θεωρούνται επισήμως πλοία του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, και τα δύο τάνκερ βρίσκονται στο ραντάρ των δυτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το πρώτο εξ αυτών, το οποίο μεταφέρει αργό πετρέλαιο, πλέει με κροατική σημαία και ανήκει σε εταιρεία με έδρα την πόλη Ζάνταρ στην Αδριατική. Είχε ξεκινήσει την Τετάρτη από την Τεργέστη και είναι προγραμματισμένο να καταπλεύσει στον Πειραιά το Σάββατο (9/5). Το τάνκερ άλλαξε τυπικά ιδιοκτήτη το 2025. Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς ουκρανικά ΜΜΕ το είχαν συμπεριλάβει σε λίστα τουλάχιστον 200 δεξαμενόπλοιων, τα οποία φέρεται να εξήγαγαν 15 εκατ. τόνους πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια. Οι Ουκρανοί είχαν χαρακτηρίσει τα συγκεκριμένα δρομολόγια «αιματοβαμμένες εξαγωγές».

Το δεύτερο πλοίο με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο πλέει κοντά στο προηγούμενο το τελευταίο 24ωρο, είναι ένα χημικό τάνκερ με σημαία Μάλτας και ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με ανοιχτές ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων, είχε ξεκινήσει την Τετάρτη από το Μιλάτσο στη Σικελία και πρόκειται να καταπλεύσει στην Καλαμάτα. «Το πλοίο δεν είναι στη λίστα των δυτικών κυρώσεων, όμως έχει μεταφέρει στο παρελθόν ρωσικό LPG», είπε ασφαλής πηγή.