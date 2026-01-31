Λέξεις πίσω από τον μύθο: Σαλπάροντας στους χίλιους ανέµους

Ο άνεµος βρυχάται µέσα στις χαραµάδες του νου. Οι θάλασσες του εντός, είναι αγριεµένες. Και σκοτεινές. Κύµατα µολυβένια, υψώνονται ως τα σύµπαντα. Και χτυπούν µε όλη τους τη δύναµη, όπου βρουν βράχο. Λες και ζητούν απάγγειο. Με τρόπο αγριεµένο και απαιτητικό.

Νέφελα βαριά, βαραίνουν τους ορίζοντες. Που και που, αφήνουν µια σχισµάδα, απ’ όπου δραπετεύουν ακτίνες φωτός. Σα χαµένες χορδές.

Που προσπαθούν µεσ’ την αντάρα, ν’ ακουστεί η µουσική τους.

Και ‘γω, σε αµµουδερό, ανεµοδαρµένο µουράγιο, ζητώ να σαλπάρω. Μ’ ένα σκαρί παλιό. Που τρίζει σε κάθε κρυφοκοίταγµα των αοράτων. Λύνω τους κάβους.

Πιάνω τα κουπιά. Μαζεύω τα πανιά.

Οι αέρηδες καταχτυπούν τα ιστία. Κι αυτά σφυρίζουν, σα µεθυσµένοι δαίµονες. Αποκοτιά να σαλπάρεις µε τέτοιους καιρούς. Μα πάντα το σαλπάρισµα, αποκοτιά είναι.

Το παλιό µου σκαρί, πετιέται ψηλά καθώς ανεβαίνουν τα κύµατα, ένα ένα και πολλά µαζί. Λες και βρίσκοµαι σε άβυσσο αρχέγονη. Και σε έρηµο παλιά, όσο η πλάση. ∆εν µπορώ να κάνω πίσω τώρα. Πρέπει να σαλπάρω κόντρα. Αν γυρίσω, θα αναποδογυρίσει το σκαρί. Μόνο κόντρα στους καιρούς µε τέτοιον καιρό. Αρχίζει καταιγίδα που εξελίσσεται σε θύελλα. Ριπές βροχής στο πρόσωπο, στο σώµα στη ψυχή. Παντού. Κεραυνοί σχίζουν τη σκοτεινιά. Μα το παλιό µου σκαρί αντέχει. Κοντά εξήντα χρόνους το ταξιδεύω. Με όλους τους καιρούς πάντα κόντρα. Και συνηθίζω να σαλπάρω σε κάθε θύελλα.

∆ε µε άφησε πότε το παλιό µου σκαρί. Μόνος µου το κουµαντάρω. Και ξέρω τα χούγια του. Πόσες µέρες κρατά αυτό το ταξίδι δεν µέτρησα. Πόσους καιρούς και χρόνους κρατά αυτό το ταξίδι δεν µέτρησα. Φίλος έγινα µε κάθε θύελλα και µε κάθε αγριεµένο πέλαγο. Με ξέρουν πια. Και µε περιµένουν να σαλπάρω κάθε που έχει αντάρα. Κοντολογίς, τρελή αποκοτιά είναι το σαλπάρισµα. Αν περιµένεις πότε θα ‘χει καλοσύνη για να σαλπάρεις, το ‘χασες το ταξίδι.

Έχω πολλούς φίλους στα αγριεµένα πέλαγα. Σειρήνες, ξωτικά, γοργόνες, Ερινύες. Τη Σκύλα και τη Χάρυβδη. Τη Μέδουσα, που σα τη δεις καταπρόσωπο, µαρµαρώνεις. Τις Ωκεανίδες, νεράιδες, κόρες του θεού των θαλασσών. Και χίλιους µύριους δαιµονες, που πολύ χαίρονται που θα µε πειράξουν καθώς σαλπάρω. Μα δεν τους κάνω αυτιά. Προχωρώ. Χωρίς πίσω να κοιτώ. Που θα µε βγάλει δεν ξέρω. Θα χάνονταν όλη η µαγεία αν ξέραµε το τέλος. Μήπως υπάρχει τέλος δηλαδή ; Χαµογελώ στις ριπές των ανέµων και της βροχής, που µου καταχτυπούν το είναι µου. Μέχρι τις αβύσσους του. Μα δεν µε πειράζει.

Εχουν γίνει όλα αυτά ένα µε το είναι µου. Μέχρι τις αβύσσους του. Και τ’ αγαπώ. Το παλιό µου σκαρί γελά και κουνιέται δαιµονισµένα. Χαϊδεύω τ’ άλµπουρα. Τα ιστία πάνε να ησυχάσουν. Και ‘γω σαλπάρω, στους χίλιους ανέµους.