menu
20.8 C
Chania
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Λέξεις πίσω από τον μύθο: Παράταιρη γαλήνη

Όρσα Δρετάκη
Όρσα Δρετάκη
0

Κάποτε ήταν η ψυχή. Πολλοί λένε πως δεν υπάρχει. Άλλοι λένε πως δεν υπάρχει αυτός που την έπλασε. Όµως, όπως είναι γνωστό, πολλοί λένε πολλά.
Η ψυχή λοιπόν. ∆εν ξέρει κανείς τι είναι. Βλέπεις, δεν µπορεί κανείς να την αναλύσει ως χηµική σύσταση. Ως ύλη. Και αφού δεν µπορεί να αναλυθεί ως ύλη, την παραπετούν δώθε και κείθε.
Αλλά η ψυχή είναι παντού. Και προτιµά τα βαθιά. Βλέπεις, είναι πάντα ήσυχα στα βαθιά. Όσο τρικυµία κι αν έχει η επιφάνεια, όσο προχωράς προς την άβυσσο έχει γαλήνη. Μια παράταιρη γαλήνη θα έλεγα. Που, αντίθετα µε όλες τις ταραχές του κόσµου τούτου, εκεί στα βαθιά έχει γαλήνη. Όταν δεν υπάρχει τίποτα να χαθεί πια, εκεί στα βαθιά έχει γαλήνη. Τότε είναι που η ψυχή βρίσκει το είναι της. Ταξιδεύει η ψυχή επί τα εντός. Σπανίως επί τα εκτός. Επί τα εκτός, αν και αθάνατη η ίδια, κινδυνεύει να νεκρωθεί από τις επιλογές. Η επιλογή είναι δώρο και κατάρα για την ψυχή. Ο καθένας έχει την επιλογή του. Έχει και την ψυχή του. Μπορεί να την δεχτεί, να την αναστήσει ή να την νεκρώσει. Μα τότε η ψυχή βγάζει φωνή µεγάλη προς τα σύµπαντα, προς αυτόν που την έπλασε.
Τότε, ακόµα κι αν την χτυπήσουν κεραυνοί, δεν θα µπορέσουν πραγµατικά να την αγγίξουν. Γιατί θα ’ναι στα βαθιά. Στο πολύ εντός.
Πολλές φορές την µπερδεύουν την ψυχή µε χίλια δυο τερτίπια οι δαίµονες του κόσµου τούτου. Κύριο µέληµά τους είναι να την πείσουν πως δεν είναι ζωντανή, πως είναι ούτως ή άλλως χαµένη. Τότε κάποιος έχει επιλογή. Κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Έχει επιλογή. Να δει την επιλογή σαν δώρο. Και να κρατήσει την ψυχή του αγκαλιά. Και να βουτήξει µαζί της όσο πιο βαθιά γίνεται.
Πολλή αναταραχή έχει ο κόσµος τούτος. Όλα είναι στον υπερθετικό βαθµό. Κι αυτό κουράζει. Αλλά υπάρχει πάντα η γαλήνη της αβύσσου. Εκεί που ο άνθρωπος, σαν ολότητα, γαληνεύει. Εκεί που βρίσκει την ψυχή που χάθηκε.
Που χάθηκε µέσα στις ερήµους του είναι. Μέσα στις ερήµους γενικότερα. Αλλά η ψυχή δεν παραιτείται έτσι εύκολα. Ό,τι κι αν έγινε, ό,τι κι αν συνέβη στον κόσµο τούτο τον υλικό, µπορεί να συγχωρεθεί, αν η ψυχή οδηγηθεί στην επανάσταση.
Απέναντι στον εαυτό της πρώτα απ’ όλα. Απέναντι στις επίκτητες συνήθειες ενός υλικού κόσµου, ξένου προς αυτήν. Ίδιον της ψυχής είναι να είναι επί τα εκτός, να είναι επί τα εντός κυρίως. Αλλά ποτέ να µην µένει επί τα αυτά. Είναι ήσυχα πάντα στα βαθιά. Αν καλός δύτης είσαι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum