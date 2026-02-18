menu
16.7 C
Chania
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, 2026
Τοπικά

Λέσχη Χανίων: Δημοτικά ακίνητα σε… αχρησία

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

 

Να μην γίνει ο 1ος όροφος της “Λέσχης Χανίων που παραχωρήθηκε πριν εννιά χρόνια στο Δήμο Χανίων, έκτασης 600 τ.μ. «άλλο ένα ανενεργό Δημόσιο Κτήριο» ζητούν τα μέλη της, που βλέπουν ότι χρόνια μετά την παραχώρηση των 600 τ.μ. στεγασμένου χώρου και αυλής δεν έχει προχωρήσει η αξιοποίηση τους.

Η εγκατάσταση παραμένει όπως παραλήφθηκε. Η αίθουσα καταλαμβάνει τον 1ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηρώων Πολυτεχνείου λίγα μέτρα από την πλατεία Δικαστηρίων. Παραχωρήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 στο Δήμο Χανίων, με την πρόταση της συνέλευσης της Λέσχης να είναι να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού.
«Η μεταβίβαση στο συμβολαιογράφο έγινε στις 31/12/2016 παρότι υπήρξε και αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου να παραχωρηθεί σε αυτόν. Το θέμα συζητήθηκε τότε λίγες μέρες πριν στη συνέλευση της “Λέσχης” και πάρθηκε η απόφαση να δοθεί στο Δήμο Χανίων χωρίς κάποιο δεσμευτικό όρο γιατί δεν γνωρίζαμε τις ανάγκες τους, εκτός του ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελή σκοπό, για να επιστρέψεις στους Δημότες. Η γενική συνέλευση της “Λέσχης” εξέφρασε την επιθυμία να γίνει βρεφονηπιακός σταθμός για τις μητέρες της περιοχής» ανέφερε ο τελευταίος πρόεδρος της “Λέσχης” κ. Γιάννης Φραγκάκης.
Πέρα από το στεγασμένο χώρο, υπάρχει παραχώρηση και της αυλής στο πίσω μέρος του κτηρίου.
«Ο πίσω χώρος ανήκει στον οικοπεδούχο. Οικοπεδούχος που έκανε την αντιπαροχή ήταν η “Λέσχη Χανίων” επομένως και αυτό το τμήμα μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δήμο» σημείωσε ο Φραγκάκης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων που έλεγξε το κτήριο διαπίστωσε ότι χρειάζεται επιπλέον στατική ενίσχυση, ενώ η νέα νομοθεσία και οι απαιτήσεις της σε ότι αφορά τα κτήρια που φιλοξενούν βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν επιτρέπει αυτό να γίνει σε πολυκατοικίες όπως αυτή που βρίσκεται ο παραχωρούμενος χώρος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, στόχος του Δήμου είναι ο χώρος να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία μουσειακών συλλογών και υπάρχει μελέτη για τις εργασίες αποκατάστασης του. Μάλιστα η σχετική έγκριση αναμένεται από την “Αποκεντρωμένη” προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου.

Σημειώνεται πως η “Λέσχη Χανίων” ιδρύθηκε το 1931 από Χανιώτες επιστήμονες, επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, στα πρότυπα της αθηναϊκής Λέσχης. Μέλος της ήταν μεταξύ άλλων ο Σοφοκλής Βενιζέλος, και για πολλές δεκαετίες ο χώρος της ήταν τόπος συγκέντρωσης των πολιτικών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης.

