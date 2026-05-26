Λεπτοµέρεια που συζητήθηκε

Εκδήλωση την περασµένη εβδοµάδα στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου για τη Μάχη της Κρήτης, µε µια λεπτοµέρεια να προκαλεί δικαίως αρνητικά σχόλια.

Στην “καρδιά” του Αποκόρωνα, οι πολίτες είδαν στον µπουφέ που προσφέρθηκε να υπάρχουν εµφιαλωµένα νερά από το Ηράκλειο!

Έχουµε την τύχη στα Χανιά να εδρεύει στον τόπο µας η ΕΤΑΝΑΠ µε το πολυβραβευµένο νερό «Σαµαριά» και θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο πως σε κάθε εκδήλωση – ιδιαίτερα στον Αποκόρωνα – µόνο αυτό θα προσφέρετε.

Για κακή συνεννόηση µε το catering έκαναν λόγο οι διοργανωτές, όµως το “φάουλ” ήταν χονδρό.