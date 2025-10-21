menu
23.2 C
Chania
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Λειτουργία 4ου Έτους Μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. Βρυσών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Για πρώτη φορά στο ΕΠΑ.Λ. Βρυσών θα λειτουργήσει, όπως ανακοινώθηκε, το 4ο Έτος Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), αρχικά για φέτος θα λειτουργήσει τμήμα στην ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. Βρυσών θα απασχοληθούν μέσω του θεσμού της Μαθητείας, με τη μορφή πρακτικής άσκησης διάρκειας εννέα (9) μηνών, τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα για επτά (7) ώρες ημερησίως, ενώ μία (1) ημέρα θα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο σχολείο. Οι θέσεις εργασίας είναι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι μαθητές είναι ασφαλισμένοι και αμείβονται, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναβαθμίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αποκτώντας ένα σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο για τη μελλοντική τους πορεία.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025–2026, το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική αγορά εργασίας, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να εργάζονται και να προσφέρουν στον τόπο τους, αξιοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η λειτουργία του 4ου Έτους Μαθητείας αποτελεί μια φυσική συνέχεια της μακρόχρονης προσπάθειας για την ανάπτυξη και ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Αποκόρωνα, την οποία το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών, με συνέπεια, σχέδιο και όραμα, οικοδομεί σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η έναρξη του θεσμού της Μαθητείας στο σχολείο μας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Επαγγελματική Εκπαίδευση:
Μια εποχή όπου οι νέοι δεν περιορίζονται στη θεωρητική γνώση, αλλά ολοκληρώνουν τη μαθησιακή τους πορεία με πραγματική εμπειρία εργασίας, αποκτώντας αυτοπεποίθηση, επαγγελματική συνείδηση και προοπτική.

Το 4ο Έτος έρχεται να ολοκληρώσει τον σκοπό της επαγγελματικής εκπαίδευσης: να ενώσει τη θεωρία με την πράξη, τη γνώση με την απασχόληση, και το σχολείο με την κοινωνία. Δημιουργεί έτσι μια νέα γενιά αποφοίτων που εργάζονται με υπευθυνότητα, τεχνική κατάρτιση και ήθος, προσφέροντας στον τόπο τους και συμβάλλοντας ενεργά στην τοπική ανάπτυξη.

Το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών συνεχίζει με όραμα, συνέπεια και πίστη στον ρόλο του: να παρέχει ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση, να στηρίζει τους νέους του Αποκόρωνα και να ανοίγει δρόμους για μια νέα γενιά επαγγελματιών που θα αλλάξουν την περιοχή τους με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum