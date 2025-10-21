Λειτουργία 4ου Έτους Μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. Βρυσών

Για πρώτη φορά στο ΕΠΑ.Λ. Βρυσών θα λειτουργήσει, όπως ανακοινώθηκε, το 4ο Έτος Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), αρχικά για φέτος θα λειτουργήσει τμήμα στην ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. Βρυσών θα απασχοληθούν μέσω του θεσμού της Μαθητείας, με τη μορφή πρακτικής άσκησης διάρκειας εννέα (9) μηνών, τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα για επτά (7) ώρες ημερησίως, ενώ μία (1) ημέρα θα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο σχολείο. Οι θέσεις εργασίας είναι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι μαθητές είναι ασφαλισμένοι και αμείβονται, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναβαθμίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αποκτώντας ένα σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο για τη μελλοντική τους πορεία.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025–2026, το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική αγορά εργασίας, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να εργάζονται και να προσφέρουν στον τόπο τους, αξιοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η λειτουργία του 4ου Έτους Μαθητείας αποτελεί μια φυσική συνέχεια της μακρόχρονης προσπάθειας για την ανάπτυξη και ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Αποκόρωνα, την οποία το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών, με συνέπεια, σχέδιο και όραμα, οικοδομεί σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η έναρξη του θεσμού της Μαθητείας στο σχολείο μας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Επαγγελματική Εκπαίδευση:

Μια εποχή όπου οι νέοι δεν περιορίζονται στη θεωρητική γνώση, αλλά ολοκληρώνουν τη μαθησιακή τους πορεία με πραγματική εμπειρία εργασίας, αποκτώντας αυτοπεποίθηση, επαγγελματική συνείδηση και προοπτική.

Το 4ο Έτος έρχεται να ολοκληρώσει τον σκοπό της επαγγελματικής εκπαίδευσης: να ενώσει τη θεωρία με την πράξη, τη γνώση με την απασχόληση, και το σχολείο με την κοινωνία. Δημιουργεί έτσι μια νέα γενιά αποφοίτων που εργάζονται με υπευθυνότητα, τεχνική κατάρτιση και ήθος, προσφέροντας στον τόπο τους και συμβάλλοντας ενεργά στην τοπική ανάπτυξη.

Το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών συνεχίζει με όραμα, συνέπεια και πίστη στον ρόλο του: να παρέχει ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση, να στηρίζει τους νέους του Αποκόρωνα και να ανοίγει δρόμους για μια νέα γενιά επαγγελματιών που θα αλλάξουν την περιοχή τους με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες»