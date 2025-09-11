Λειψυδρία: Συσκέψεις χωρίς τους ειδικούς;

∆ύο συσκέψεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα στην Π.Ε. Χανίων για το θέµα της διαχείρισης του νερού, µια ακόµα πρόκειται να γίνει σήµερα Πέµπτη.

Στις µέχρι τώρα συναντήσεις το ‘‘παρών’’ έδιναν µόνον οι διαχειριστές ο ΟΑΚ, η ∆ΕΥΑΧ, ο ΤΟΕΒ.

∆εν κλήθηκαν όµως οι επιστήµονες όπως οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ελιάς και του Πολυτεχνείου που γνωρίζουν το πρόβληµα και έχουν να προτείνουν λύσεις, ούτε εκπρόσωπος του ΟΦΥΠΕΚΑ που ως φορέας διαχείρισης έχει την ευθύνη για τη λίµνη της Αγιάς.

∆εν θα πρέπει να έχουν βήµα σε αυτές τις συσκέψεις και αυτοί οι φορείς, αν θέλουµε να έχουµε κάποια αποτελέσµατα; Το θέµα της διαχείρισης του νερού αφορά αποκλειστικά αυτούς που το αντλούν και το διαθέτουν και όχι την επιστηµονική κοινότητα;