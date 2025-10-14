menu
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε επίθεση της ADF

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έφοδο ανταρτών της οργάνωσης ADF στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, όπου οι σκοτωμοί αμάχων από την παράταξη αυτή έχουν πολλαπλασιαστεί, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.

Το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό σπαράσσεται από τη βία επί 30 χρόνια και στην περιοχή δρα πλειάδα ένοπλων ομάδων και παραστρατιωτικών οργανώσεων. Το αντικυβερνητικό κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, κυρίευσε το διάστημα από τον Ιανουάριο ως τον Φεβρουάριο αχανή περιοχή στις επαρχίες Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτευουσών τους. Οι μάχες δεν έχουν σταματήσει, παρά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Κινσάσα και το Κιγκάλι στα τέλη Ιουνίου.

Βόρεια από την περιοχή όπου δρα το M23, μέλη των ADF – των «Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων», παράταξης την οποία είχαν σχηματίσει αρχικά μαχητές από την Ουγκάντα, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι, κι η οποία ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από το 2019 -, διαπράττουν τη μια σφαγή αμάχων μετά την άλλη σε τομείς των επαρχιών Βόρειο Κίβου και Ιτουρί.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αντάρτες της ADF εξαπέλυσαν επιδρομή στο χωριό Μουκοντό, στην περιοχή Λουμπερό, και «μακέλεψαν 19 ανθρώπους», δήλωσε στο AFP ο συνταγματάρχης Αλέν Κιουεά, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του τομέα.

«Σπίτια και καταστήματα πυρπολήθηκαν» κι υπήρξε «μαζικός εκτοπισμός» του πληθυσμού, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Δεκαέξι άμαχοι και κονγκολέζος στρατιωτικός έχουν ταυτοποιηθεί ως αυτό το στάδιο ανάμεσα στα 19 θύματα, ενώ πολλοί ακόμη ντόπιοι απήχθησαν από τους δράστες της εφόδου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμπάλ Μαμποκό, ηγέτης της τοπικής κοινωνίας των πολιτών.

Οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί, πρόσθεσε, για τον κίνδυνο επίθεσης στην περιοχή.

«Είχαν γίνει προειδοποιήσεις αλλά δεν εισακούστηκαν κι ιδού το αποτέλεσμα, που είναι πολύ βαρύ», είπε με πικρία.

Στρατιωτικοί από την Ουγκάντα έχουν αναπτυχθεί στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔ Κονγκό από το 2021 στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να τις βοηθήσουν να καταδιώξουν τις ADF.

Η κοινή επιχείρηση όμως δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στις φρικαλεότητες.

Διασκορπισμένοι σε ομάδες, μαχητές της ADF επιτίθενται κατά κύριο λόγο εναντίον ανυπεράσπιστων αμάχων και κατόπιν αποσύρονται στα πελώρια πυκνά δάση της περιοχής προτού φθάσουν ενισχύσεις.

Έχουν σφαγιάσει πάνω από 180 αμάχους στο ανατολικό τμήμα της χώρας σε πολλαπλές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

type museum