ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες σκότωσαν περισσότερους από 50 αμάχους σε κηδεία

Οι αντάρτες των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF) σκότωσαν, χρησιμοποιώντας ματσέτες, πάνω από 50 πολίτες σε κηδεία στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό), σε μια ακόμα μεγάλης κλίμακας επίθεση από την υποστηριζόμενη από το Ισλαμικό Κράτος οργάνωση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η επίθεση έγινε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στην πόλη Ντόγιο, στην περιοχή Λούμπερο της επαρχία του Βόρειου Κίβου, δήλωσε ο Μακάιρε Σιβικουνούλα, αξιωματούχος της περιοχής.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω τον προσωρινό απολογισμό των 50 νεκρών. Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν σε επιμνημόσυνη τελετή στο χωριό Ντόγιο γύρω στις 9 μ.μ. και τα περισσότερα σκοτώθηκαν με ματσέτες», δήλωσε ο ίδιος. «Η έρευνα συνεχίζεται».

Ο συνταγματάρχης Αλέν Κιγουέγουε, ο στρατιωτικός διοικητής του Λούμπερο, δήλωσε στο Reuters ότι ο απολογισμός των νεκρών αγγίζει τους 60 και μπορεί να αυξηθεί καθώς συνεχίζει να αγνοείται η τύχη κάποιων ανθρώπων.

Οι ADF είναι μία από τις πολλές ένοπλες οργανώσεις που επιδιώκουν να καταλάβουν εδάφη στο πλούσιο σε κοιτάσματα ανατολικό τμήμα του Κονγκό.

Ο στρατός του Κογνκό και η σύμμαχός του Ουγκάντα δηλώνουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των ADF.

Τον περασμένο μήνα, οι ADF σκότωσαν πάνω από 50 αμάχους σε διάφορες επιθέσεις, ενώ επίθεση των ADF τον Ιούλιο σε εκκλησία στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους.