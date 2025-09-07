Λασίθι: Σύλληψη 45χρονου για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθη χθες (06.09.2025) το βράδυ ,από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 45χρονος άντρας κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33,9 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεραπετρας»