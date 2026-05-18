Λασίθι: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Συνελήφθησαν χθες (17.05.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας , δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας ανηλίκων στο Λασίθι.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «ειδικότερα, μεταμεσονύκτιες ώρες της 17.05.2026 ,εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Σητείας ανωτέρω προσέφεραν σε ανήλικο ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να διακομισθεί σε νοσοκομείο , χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθησαν ο 66χρονος ιδιοκτήτης και ο 67χρονος υπεύθυνος του καταστήματος .

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας»