menu
21.3 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Λασίθι: Σε πέντε χρόνια είχαν κλέψει εκατοντάδες πρόβατα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο πλαίσιο ειδικών σχεδιασμών και δράσεων για την καταπολέμηση φαινομένων ζωοκλοπών, αδεσποτιών και αγροζημιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου εξιχνιάστηκαν επτά (7) περιπτώσεις ζωοκλοπών οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών (3) ημεδαπών (26χρονου, 25χρονου και 49χρονου) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι τρεις ημεδαποί από κοινού κατά το χρονικό διάστημα 01-06-2020 έως 21-09-2025 διέπραξαν επτά -7- περιπτώσεις ζωοκλοπών από ποιμνιοστάσια, αφαιρώντας συνολικά οχτακόσια πενήντα ένα (851) προβατοειδή, μέρος των οποίων κυοφορούσαν κατά την αφαίρεση τους.

Κατόπιν τούτου χθες (29.10.2025) από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες στα ποιμνιοστάσια των τριών ημεδαπών σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου ανευρέθηκαν συνολικά τα (230) από τα αφαιρεθέντα ζώα μαζί με (124) ακόμη νεογνά ζώα που προήλθαν από κυοφορούμενα αφαιρεθέντα.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ο 49χρονος και ο 26χρονος για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής (αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων και έλλειψη πινακίδας ποιμνιοστασίου).

Ανευρεθέντα ζώα αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου»

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum