Λασίθι: Σε πέντε χρόνια είχαν κλέψει εκατοντάδες πρόβατα

Στο πλαίσιο ειδικών σχεδιασμών και δράσεων για την καταπολέμηση φαινομένων ζωοκλοπών, αδεσποτιών και αγροζημιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου εξιχνιάστηκαν επτά (7) περιπτώσεις ζωοκλοπών οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών (3) ημεδαπών (26χρονου, 25χρονου και 49χρονου) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι τρεις ημεδαποί από κοινού κατά το χρονικό διάστημα 01-06-2020 έως 21-09-2025 διέπραξαν επτά -7- περιπτώσεις ζωοκλοπών από ποιμνιοστάσια, αφαιρώντας συνολικά οχτακόσια πενήντα ένα (851) προβατοειδή, μέρος των οποίων κυοφορούσαν κατά την αφαίρεση τους.

Κατόπιν τούτου χθες (29.10.2025) από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες στα ποιμνιοστάσια των τριών ημεδαπών σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου ανευρέθηκαν συνολικά τα (230) από τα αφαιρεθέντα ζώα μαζί με (124) ακόμη νεογνά ζώα που προήλθαν από κυοφορούμενα αφαιρεθέντα.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ο 49χρονος και ο 26χρονος για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής (αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων και έλλειψη πινακίδας ποιμνιοστασίου).

Ανευρεθέντα ζώα αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου»