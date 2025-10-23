menu
22.3 C
Chania
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Λασίθι: Οι έρευνες σε ποιμνιοστάσια έφεραν… συλλήψεις για όπλα και ζωοκλοπή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τρεις άτομα κατηγορούμενα για τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής και ευζωίας ζώων συντροφιάς συνελήφθησαν στο Λασίθι χθες, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την πάταξη της εγκληματικότητας, της παράνομης οπλοφορίας και κατοχής αλλά και την πρόληψης και καταπολέμηση της ζωοκλοπής, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (22.10.2025) το πρωί έρευνες στα ποιμνιοστάσια τριών ημεδαπών (26χρονου,25χρονου και 49χρονου) σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
Πιστόλι με γεμιστήρα
-26- φυσίγγια
-22- κάλυκες

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία στους ανωτέρω για τα κατά περίπτωση αδικήματα της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής για αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων καθώς και των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς ενώ επιβλήθηκαν το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum